KOI confirma sus tres nuevos equipos de esports para CoD, Rainbow Six y Rocket League

A través de su unión con Rogue, KOI ha anunciado su expansión significativa a otros esports consiguiendo sus propios equipos de Call of Duty, Ranibow Six y Rocket League entre otros.

Durante el 6 de octubre de 2022, KOI confirmó el secreto a voces de esta temporada. Como bien había filtrado Alejandro “Anonimotum” Gomis, KOI uniría fuerzas con el equipo de Rogue pero el anuncio venía con más de una sorpresa.

A parte de obtener la plaza de LEC del equipo y mantener el roster de League of Legends, KOI tendría también bajo su marca tres nuevos equipos expandiendo significativamente los esports en los que competirá de cara a 2023.

Twitch @Ibai Ibai anunció el acuerdo de KOI y Rogue a través de su canal de Twitch

KOI amplía su roster de equipos para 2023

Durante la rueda de prensa, Ibai Llanos fue claro respecto al gran salto que había pegado el equipo y todo lo nuevo que estaba por venir.

“La LEC es solo el primer paso. Competimos en VALORANT (España y Europa), League of Legends (España y Europa), TFT con Reven, FIFA, y ahora con Rainbow Six, Rocket League y Call of Duty”, explicaba Ibai. “Ocho equipos compitiendo en 2023. No puedo estar más orgullo de lo que hemos hecho. Son juegos que siempre nos habéis pedido”.

Al fusionar ambas estructuras de los clubes donde Ibai sigue manteniéndose como jefe, KOI puede mantener los rosters de cada uno de los esports donde Rogue competía en solitario.

Twitter @LeonGids KOI ahora participará en Rainbox Six a través del actual equipo campeón de Rainbow Six

Asimismo, con un paso tan importante dentro del club, Ibai ha dejado claro que el público inglés ahora es parte del club y tendrá un papel entre la comunidad.

“KOI nació de una idea mía y sé que hay seguidores de Rogue que no entienden nada. Es la unión de dos equipos y proyectos profesionales para pasarlo al próximo nivel (…). Esto no quita que tengamos una parte en inglés y que os sintáis representados por KOI”.

Por supuesto, los creadores de contenido españoles se mantendrán, pero también habrá hueco para los de habla inglesa para mantener y hacer crecer la nueva marca fusionada.