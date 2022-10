KOI y Rogue confirman su participación en la LEC 2023

Francisco es el Country Manager y redactor en DexertoES, después de vivir en Madrid se trasladó a Segovia para realizar un grado en Publicidad y Relaciones Públicas, el cuál terminó mientras continuaba su trabajo en la web. Cuando no está escribiendo noticias o dirigiendo, se dedica a hacer streams en directo mientras juega, puedes seguir a Francisco en: https://twitter.com/PacoGM_

En un comunicado lanzado desde Nueva York, Rogue ha confirmado que KOI participará en la a partir de LEC 2023 gracias a un acuerdo llegado con ellos.

Con la llegada de la fase de grupos de Worlds 2022 a Nueva York y la participación de Rogue como equipo en el grupo C, Rogue ha confirmado desde la gran manzana un secreto a voces.

El club ha anunciado, antes de tiempo, el acuerdo llegado entre ambos clubes se unen para realizar grandes proyectos en el futuro.

KOI llega a la LEC en 2023

Si bien no se conoce el nombre del club que participará en la LEC, Rogue y KOI han llegado a un acuerdo mediante el cual ambos se unen para “construir un legado global en los esports, entretenimiento y el metaverso”.

Como se menciona en el comunciado, “La formidable alianza estratégica arranca a principios de 2023 y verá cómo las organizaciones combinan sus fuerzas para dominar los deportes electrónicos en Europa. Juntos, Rogue y KOI aprovecharán la experiencia de Infinite Reality para desarrollar experiencias metaversas muy atractivas en el espacio de los deportes electrónicos y más allá para ofrecer las mejores experiencias a los aficionados. Los fans de todo el mundo podrán conectarse con Ibai y Gerard Piqué en sus propios entornos metaversos, así como disfrutar de impresionantes contenidos originales, eventos en directo, activaciones de marca exclusivas, productos digitales y en vivo, y mucho más.”

La posición de Ibai en el acuerdo

Según el comunicado, Ibai Llanos, “actuará como embajador destacado de la asociación tanto en KOI como en Rogue, incluidos los equipos competitivos de KOI en la esperada liga profesional Valorant y la SuperLiga de la LVP, así como los equipos de Rogue en Call of Duty, Rocket League, Rainbow Six, y su lista de campeones de League of Legends, el número uno de la LEC que entra en la competición de Worlds de la próxima semana”.

Segundo equipo español en la LEC

KOI será el segundo equipo español que tendremos en la LEC a partir del año que viene, el equipo de Ibai se une a Team Heretics, que ya anunció su llegada a la competición europea hace unas semanas.

Ambos equipos todavía no han dado a conocer grandes novedades de los proyectos, pero ambos lucharán en lo más alto de la competición de League of Legends en Europa.