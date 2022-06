Las mejores zonas para aterrizar en Warzone en el mapa de Caldera temporada 4

Load More

Caer aquí nos debería de dar bastante dinero y conseguir los drops. Lo más importante es estar pendiente a las colinas por si vienen enemigos, debido a que si no estamos atentos los rivales podrán llegar hacia nosotros fácilmente.

Asimismo, es un baño de sangre al principio de la partida por lo que no debemos de esperar tampoco controlar Peak de forma sencilla. Lo importante es mantener al resto de nuestro equipo vivo.

Fields es conocido por su visibilidad, pero hay muchos edificios más pequeños para mantenernos fuera de peligro. Es importante tener esto en cuenta ya que es recomendable que a medida que avanzamos bloquear la línea de visión enemiga. De esta forma nos aseguramos de que no nos pillen desprevenidos.

Cuando jugamos partidas por nuestra cuenta, el mejor lugar para aterrizar suele ser el más seguro . Caer en un área grande y abierta no nos hará ningún favor. Debido a ello, podemos decir que Sub Pen es el lugar ideal para hacerlo en solitario y encaminarnos hacia la victoria.

Sin ninguna duda, la temporada 4 de Call of Duty Warzone ha traído la mayor reorganización hasta la fecha en Caldera. Desde lugares que regresan hasta una gran sequía que arrasa el área, hay muchas cosas nuevas para tener en cuenta.

by Paula González