Gunfight fue un modo inmensamente popular en Modern Warfare 2019, con el modo 2v2 innovando aspectos del multijugador de CoD. Pero, ¿volverá en Modern Warfare 2?

Empezaremos por las buenas noticias: sí, se ha confirmado que Modern Warfare 2 recibirá el modo multijugador Gunfight.

Ya en junio, cuando se revelaron los nuevos modos Rescate de prisioneros y Knockout, Infinity Ward confirmó que Gunfight llegaría a MW2 en “algún momento”.

¿Hay fecha de lanzamiento para Gunfight en Modern Warfare 2?

Por desgracia, no ahondaron en detalles, así que no hay fecha de lanzamiento confirmada. Simplemente no sabemos cuándo llegará Gunfight a Modern Warfare 2.

Algunas filtraciones afirmaban que llegaría con la primera temporada de contenido posterior al lanzamiento. Eso ocurrió a mediados de noviembre, cuando salió Warzone 2.0.

Desgraciadamente, no había ni rastro de Gunfight en esa actualización, ni tampoco ha aparecido ninguna información que indique con precisión cuándo podemos esperarlo.

¿Qué es el modo Gunfight?

Gunfight es un modo de juego multijugador que se introdujo en la serie Call of Duty en Modern Warfare 2019. También regresó en Black Ops Cold War y Call of Duty: Mobile.

Se trata de un modo 2 contra 2, en el que los jugadores disponen de 40 segundos para eliminar al dúo enemigo. Si se alcanza el límite de tiempo y no se mata a ninguno de los dos equipos, aparece una bandera en el centro del mapa y los equipos tienen 10 segundos para atraparla.

También se lanzaron variantes de Gunfight en los tres títulos, con versiones 1v1, 3v3 y sólo para francotiradores.

La comunidad sigue pidiendo la incorporación de Gunfight, ya que los jugadores afirman que ofrece un entorno de combate único que no se repite en ningún otro modo.

Knockout es el modo más similar disponible si los jugadores desean Gunfight, pero puede que no satisfaga exactamente los deseos de los fans.

Es de suponer que, cuando finalmente llegue a Modern Warfare 2, podremos ver todos y cada uno de estos modos de Tiroteo. Por ahora, los fans tendrán que ser pacientes.