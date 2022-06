Los jugadores de Warzone están divididos sobre el regreso del evento de zombies en la temporada 4

Load More

Aunque los veteranos desarrolladores de CoD, Treyarch, no están involucrados en la progresión de Warzone, el redditor Faulty-Blue cree que han perdido una oportunidad vital: “Todavía me decepciona que Treyarch nunca haya hecho de Verdansk moderno un mapa jugable en BOCW Outbreak”.

Jugadores de Warzone como Jayt32 no dudaron en ser críticos con el último evento de zombies: “Sinceramente, la forma en que hicieron los zombies en Verdansk fue bastante estúpida”. Otros han compartido esta perspectiva, añadiendo: “Espero de verdad que no. Los zombies en una zona de guerra son una idea estúpida”.

Aunque todavía no se ha anunciado un evento específico, el teaser sugería que será “la prueba definitiva para los Operadores que se conecten”. Tras el último intento de fusionar los zombies con Warzone, los Redditors están divididos sobre su regreso al juego.

Con unos humildes comienzos en World At War, luchar contra los muertos vivientes ha seguido siendo una experiencia agradable a medida que la franquicia Call of Duty ha ido evolucionando a lo largo de los años.

