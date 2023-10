Los jugadores de Warzone tienen un gran problema con el evento de Halloween La Maldición

A la mayoría de los jugadores de Warzone les encanta el nuevo evento La Maldición. Sin embargo, muchos de ellos tienen un gran problema con él que incluso está afectando a cosas fuera del juego.

Con Call of Duty Modern Warfare 3 a la vuelta de la esquina, muchos fans de Warzone temían que el battle royale renunciara a sus típicas celebraciones de Halloween. Sin embargo, resultó que no tenían de qué preocuparse.

El evento La Maldición por fin se ha puesto en marcha en Warzone, con mapas nocturnos, batallas contra jefes sacadas de Diablo y, por supuesto, un montón de nuevos aspectos que encajan con la temática de la espeluznante temporada.

Aunque ha ido bastante bien con los jugadores, hay un gran aspecto de la nueva actualización que está empezando a causarles dolores de cabeza, tanto en sentido literal como figurado. Y es algo con lo que todo el mundo tiene que lidiar.

Los jugadores de Warzone, furiosos con los sustos del evento La Maldición

El problema son los sustos que se producen al abrir las cajas en busca de botín. Algunos jugadores creen que son demasiado invasivos en la pantalla y, en última instancia, también demasiado ruidosos.

“Hace que no lo disfrute. Es una m*erda porque me gusta el modo nocturno y no me importan los sustos, pero el volumen es estúpido“, dijo un jugador molesto. “Si no, sería más divertido“. Otro añadió: “¡Por favor, permítannos desactivar esta m*erda!“

“He jugado tres rondas de DMZ y me duele la cabeza….”, continuó otro jugador. “Innecesario lo ruidoso que es esto“, comentó otro.

Otros añadieron que están “bien” con los sustos en el battle royale normal, pero que ahora mismo hacen que DMZ sea “injugable”. “Hace que DMZ sea casi injugable porque cada objeto de botín tiene la posibilidad de ser un susto, y hay muchos en este modo“, dijo uno.

Los jugadores pueden desactivar los sustos que aparecen en los menús, pero los del juego son permanentes. Al menos hasta que termine el evento de Halloween.

