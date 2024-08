Mapa Terminus en Black Ops 6 Zombies: todo lo que sabemos

Terminus es uno de los mapas que estarán desde el inicio en el modo Zombies de Black Ops 6, y devolverá la diversión basada en rondas.

Call of Duty Black Ops 6 está a la vuelta de la esquina y cada vez tenemos más detalles a medida que nos acercamos al 25 de octubre, incluidos avances sobre Zombies. Sabemos que habrá dos mapas de lanzamiento: Liberty Falls y Terminus.

Esto es todo lo que sabemos hasta ahora sobre Terminus.

Ubicación del mapa y detalles de Terminus en Black Ops 6

Terminus será un mapa de lanzamiento basado en rondas para Black Ops 6 Zombies y está ambientado en una remota isla prisión en el Océano Pacífico. El mapa se reveló en el Xbox Showcase 2024, donde pudimos echar un primer vistazo al oscuro y lluvioso escenario de la isla, así como a los personajes jugables: Gigori Weaver, Elizabeth Grey, Mac Carver y Maya Aguinaldo.

La prisión se conoce como Black Cite, y el objetivo de la tripulación es escapar del recinto. En el tráiler pudimos ver algunas secuencias cortas de juego que mostraban a los personajes luchando contra zombis dentro y fuera de la prisión.

La toma del final del tráiler se aleja para mostrar el mapa más amplio, y parece que también podremos bajar a una zona de muelles junto al agua.

¿Es Terminus un remake de la Isla Resurgimiento?

Terminus es un mapa completamente nuevo y no un remake de Mob of the Dead, así que puedes esperar que esta isla prisión tenga un diseño completamente diferente, aunque un ambiente similar.

El 1 de agosto recibimos varios avances de Zombies, y la comunidad vio una imagen de baja calidad del mapa de Terminus que se parecía extrañamente a Alcatraz. Esto llevó a muchos a comparar la isla con Mob of the Dead, de Black Ops 2 Zombies, o con Rebirth Island, de Warzone.

Los desarrolladores han revelado que los jugadores pueden esperar características tanto nuevas como favoritas de los fans en el mapa, así que esperamos ver pericias, trampas y mucho más en Terminus. También esperamos ver un huevo de Pascua para que los jugadores lo superen, y quizás el gran cañón que dispara una esencia púrpura en el tráiler tenga algo que ver.

¡Y eso es todo! Para más contenido de Call of Duty Black Ops 6, puedes revisar si estará en Gamepass o todos los Operadores revelados.