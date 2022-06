Mejor clase para Carabina Cooper en Warzone: ventajas y accesorios

Load More

Además, este arma no da problemas de munición, al contrario de la Carabina Cooper.

Para desbloquear la carabina Cooper en CoD Warzone, deberás alcanzar el nivel 15 del pase de batalla de la temporada 1. Esto no debería tomar mucho tiempo si usas tokens de doble XP o juega partidas de Warzone o el modo multijugador de Vanguard.

La mejor clase aumenta la velocidad de disparo y la precisión del arma, lo que le permite competir contra las mejores armas. Primero está el Silenciador MX, que ayuda a controlar el retroceso, a costa del daño. Sin embargo, no te preocupes, el cañón Cooper Custom de 22″ equilibra las cosas al aumentar el daño nuevamente.

by María Pastoriza