¿Qué es el evento de Extracción de Dinero en Warzone del mapa Bastión de Fortuna?

Es hora de que la temporada 4 traiga grandes cambios a Warzone, y Bastión de la Fortuna es lo que está haciendo gracias al evento de Extracción de Dinero.

Bastión de la Fortuna será el nuevo mapa que llegue con la temporada 4 de Call of Duty Warzone y nos traerá un soplo de aire fresco al modo Resurgimiento. A diferencia de Rebirth Island, tendremos una experiencia totalmente diferente en forma de eventos.

El evento de Extracción de Dinero nos llevará a un escondite mediterráneo para luchar tanto por dinero como por honor. Sin embargo, este nuevo campo de batalla no será exactamente como los que estamos acostumbrados en el battle royale.

Junto con la incorporación de los contratos de mercado negro, el evento de Extracción de Dinero, nos dará una oportunidad de obtener ventaja sobre el resto de jugadores.

Como jugadores veremos que estos eventos ocurren varias veces por partida en Bastión de la Fortuna. Veremos cómo aparece un círculo dorado en el mapa (así como una bengala) que marcará el lugar de salida para que los NPC se reúnan y descarguen el dinero.

Al comenzar el evento habrá cinco enemigos a los que tendremos que eliminar, pero los refuerzos irán llegando a medida que la pelea continúe. A partir de ahí tendremos tres finales posibles:

Uncover a treasure trove of tips and tricks to help you dominate in #FortunesKeep and newly updated Caldera in the next season – 'Mercenaries of Fortune' 🎯 #CODBlog Intel: https://t.co/LeKquO68o7 pic.twitter.com/AehMkGLNcB

— Call of Duty (@CallofDuty) June 20, 2022