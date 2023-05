Todos los jugadores y equipos que han ganado los Worlds Championship de Call of Duty

Con la llegada de los Worlds Championship de Call of Duty League 2023, repasamos a todos los jugadores y equipos que han ganado alguna vez el ansiado trofeo.

Todo cambió para la comunidad de Call of Duty tras los Worlds de la CWL de 2019, en los que el esport pasó a un modelo de franquicias en el que 12 equipos adquirieron una plaza en la recién creada Call of Duty League.

Desde entonces, el espectáculo de fin de año ha sufrido varios formatos e iteraciones diferentes, pero una cosa ha permanecido igual: todos los jugadores de la CDL quieren conseguir el trofeo y el anillo de campeón.

Desde entonces ya se han celebrado 11 campeonatos mundiales en Call of Duty, desde Black Ops 2 en 2013, cuando Karma, KiLLa, Parasite y Mirx dominaron la competición y se convirtieron en una de las figuras más grandes de los esports de CoD de todos los tiempos. Avanzamos hasta 2023 y, aunque esos jugadores hace tiempo que se retiraron, una nueva tirada de jugadores se une al club de élite tras la contundente victoria de LA Thieves.

Call of Duty League Crimsix es uno de los jugadores más exitosos dentro de los Worlds de CoD

Todos los jugadores que han ganado un Worlds Championship de Call of Duty

En primer lugar, empecemos con todos los jugadores que han ganado un Campeonato Mundial de Call of Duty. 30 competidores han ganado un anillo, y nueve leyendas tienen múltiples campeonatos a su nombre. Karma, Crimsix y Clayster lideran con tres campeonatos mundiales.

Simp, aBeZy y Arcitys son los únicos jugadores en activo con múltiples anillos de campeón del mundo, ganando ambos como trío. No obstante, el dúo formado por Simp y aBeZy viene pisando muy fuerte y pueden ampliar los anillos actuales que tienen.

Estos son todos los jugadores que han ganado un Worlds Championship de Call of Duty

Jugadores retirados

Los siguientes jugadores ya no están en activo, no obstante, consiguieron en el pasado alcanzar la gloria.

Karma (3)

Crimsix (3)

ACHES (2)

JKap (2)

Apathy (2)

KiLLa

MiRx

TeePee

Crowder

John

Scump

FormaL

SiLLY

Prestinni

Activision Clayster pasará a la historia como uno de los mejores jugadores de Call of Duty

Jugadores en activo

La siguiente lista aparecen los jugadores que están en activo y que tienen muchas posibilidades de seguir ampliando su caché.

Clayser (3) Simp (2) aBeZy (2) Arcitys (2) Huke Shotzzy iLLeY Cellium Octane Envoy Kenny Drazah Assault SlasheR Attach Parasite

¿Quién falta en la lista?

No hay muchas ausencias destacables en la lista, debido a que la inmensa mayoría de los grandes nombres que han conseguido la gran victoria en algún momento.

No obstante, hay varios jugadores de élite que no consiguieron ganar los Worlds de Call of Duty, tanto retirados como en activo. Nadeshot, ZooMaa, Dashy y Gunless son nombres que tenían todas las papeletas para convertirse en campeones del mundo, por sus increíbles habilidades individuales, sus equipos o incluso una mezcla de ambos.

Todos los equipos que han ganado un Campeonato Mundial de Call of Duty

Ha habido dos dinastías en la historia de Call of Duty, pero ninguna organización ha ganado Campeonatos Mundiales de forma consecutiva. ACHES, TeePee, Crimsix, junto a Clayster, y finalmente Karma, formaron la primera dinastía en los esports de Call of Duty bajo los estandartes de CompLexity y Evil Geniuses.

El condecorado grupo ganó 13 torneos offline en dos años y quedó 16 veces entre los cuatro primeros. Por su parte, OpTic Gaming, con Scump, FormaL y Crimsix, además de Nadeshot y Karma durante breves periodos, ganó 18 torneos presenciales y se clasificó 28 veces entre los cuatro primeros.

A pesar de sus rachas, ambas dinastías solo ganaron un Campeonato Mundial.

Estos son todos los ganadores del Worlds Championship de Call of Duty:

2013: Fariko Impact

2014: CompLexity

2015: Denial

2016: Envy

2017: OpTic

2018: EvilGeniuses

2019: United

2020: Dallas Empire

2021: Atlanta FaZe

2022: LA Thieves

Y esto es todo lo que tienes que saber de los equipos y jugadores que han ganado alguna vez un Worlds Championship de Call of Duty.