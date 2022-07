Todos los mapas y modos de Modern Warfare 2: regresa Highrise, nuevo modo y más

Aunque aún faltan algunos meses para la salida de Modern Warfare 2, ya sabemos mucho sobre varios mapas que regresan y los modos de juego entre los que tenemos novedades. Para que no te pierdas ni un detalle, te traemos toda la información que necesitas.

Después de meses de especulaciones, Call of Duty Modern Warfare 2 se ha hecho oficial, y la comunidad espera ansiosa poder poner sus manos en la beta multijugador.

Aunque todavía falta para el lanzamiento oficial del 28 de octubre, Infinity Ward ya ha desvelado un poco de qué esperar en el lado competitivo en el lanzamiento.

Desde una gran variedad de modos de juego completamente nuevos, varios mapas que regresan y un par de novedades hay mucho que esperar en Modern Warfare 2.

Este nuevo modo de juego se inspira en juegos como Rainbox Six y CS:GO.

Los jugadores nos dividiremos entre ataque y defensa. Si somos del primer equipo deberemos de eliminar a los defensores o escoltar dos rehenes a un lugar seguro. Para los del segundo equipo deberemos de mantener a los rehenes encerrados y acabar con los atacantes.

Otro modo de juego nuevo y bastante único en el que tendremos un número limitado de reapariciones. En esta variante 2 vs 2 o 3 vs 3 cuando las vidas se acaben estaremos fuera de la partida.

Más allá de eliminar y morir, nuestro objetivo es luchar por el control de un paquete que se encuentra en medio del mapa. Tener el control de dicho paquete al final de la ronda es nuestro camino hacia la victoria.

Sabemos que este modo de juego llegará al título, pero no sabemos cuándo ocurrirá. Infinity Ward no ha dado más detalles.

Debido a que todavía falta varios meses hasta que llegue el juego, hay muchos modos que todavía no se han revelado. Aunque si estamos familiarizados con la franquicia de CoD sabemos que hay una serie de modos de juego que siempre están casi todos los años.

Aunque no hay garantía sí que podemos asumir que los encontraremos en Modern Warfare 2. Esto es lo que podremos esperar el primer día en Modern Warfare 2:

Con Modern Warfare 2, Infinity Ward quiere dividir los mapas en tres categorías distintas.

Al momento de redacción de esta noticia no está claro de cuántos mapas deberíamos esperar en el lanzamiento en cada categoría. Aunque ya tenemos algunos detalles iniciales sobre un puñado de nuevas incorporaciones.

