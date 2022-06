Cómo jugar la beta multijugador de Modern Warfare 2: fecha y plataformas

Load More

La beta abierta de Modern Warfare 2 está programada para llegar a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, y Steam .

En primer lugar, es crucial tener en cuenta que la ventana de Beta exclusiva de PlayStation regresa por otro año con esta nueva entrega. Si bien no está claro exactamente cuándo podrán participar los usuarios de PS4 y PS5, sabemos que será “al menos 5 días” por delante de otras plataformas. Y lo ha confirmado Sony .

Por el momento, aún no se han revelado las fechas exactas para la beta abierta. Sin embargo, sabemos con certeza que antes del período abierto para jugadores en todas las plataformas, el acceso anticipado está disponible de varias maneras. Según una filtración de Amazon detectada por el filtrador de Twitter @Mr_Rebs_, la versión beta de Modern Warfare 2 comenzará el 15 de agosto de 2022 .

A medida que el ciclo de Vanguard comienza a disminuir, Modern Warfare 2 rápidamente comienza a absorber la atención. Tras su revelación completa el 8 de junio , ahora sabemos con certeza que los fans podrán participar en un futuro no muy lejano.

by María Pastoriza