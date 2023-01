Una “bestia” de Call of Duty de 3 años se hace viral y divide Internet

Un jugador de Call of Duty de 3 años se está haciendo viral por su demencial habilidad con el juego, pero hay quien no cree que un niño tan pequeño deba jugar a videojuegos violentos.

A principios de este año aparecieron en TikTok imágenes del próximo prodigio de Call of Duty: un niño pequeño con un iPad.

En el vídeo, el niño lo hacía bastante bien y conseguía un par de frags en el proceso, demostrando una habilidad potencial oculta.

“Me pregunto cómo se sentiría la gente si supiera que un niño de 3 años está jugando con ellos a Call of Duty“, escribió la madre del niño en el vídeo. Ni que decir tiene que los resultados fueron, como mínimo, dispares.

La comunidad de Call of Duty, conmocionada por la destreza de un niño de tres años

Cuando el vídeo se hizo viral, aumentaron las respuestas en TikTok, con algunos aplaudiendo al niño por tener tal habilidad a una edad tan temprana, mientras que otros criticaron a la madre por dejarle jugar.

“Si supiera que un niño de 3 años me mató en COD, dejaría de jugar para siempre”, bromeó uno.

“Mi hermano es mejor que yo”, dijo otro.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos, y uno de ellos se mostró en desacuerdo con que se permitiera al niño jugar a Call of Duty. “Para mí es un gran NO. Debería estar jugando a juegos de Barney a esta edad”, comentó un usuario de Instagram.

Yahoo Noticias habló incluso con la profesora Ofir Turel, de la Universidad de Melbourne, sobre el clip viral en el que advertía sobre el futuro del niño.

“Jugar al COD a este nivel requiere obviamente práctica. La Academia Americana de Pediatría recomienda cero tiempo de pantalla a los 0-2 años y una hora al día de tiempo de pantalla selectivo, es decir, de programas educativos, a los 2-5 años”, dijo.

“Los estudios han descubierto que más tiempo de pantalla en niños de 2 años se asocia con peores resultados de desarrollo cognitivo y social a los 3 años. En mis propios estudios sobre videojuegos en niños mayores, encontré vínculos con un sueño deficiente y la obesidad.”