Vehículos y gasolineras de Warzone 2: cómo reparar y repostar

Los vehículos de Warzone 2 son muy importantes a la hora de ayudarnnos a sobrevivir a otros jugadores o a acabar con ellos. Es por eso por lo que te traemos una lista con todos desde los ATV hasta los helicópteros pesados, y cómo repostar en las gasolineras de Warzone 2.

Warzone 2 llegará finalmente para toda la comunidad de Call of Duty el 16 de noviembre, trayendo consigo toda una serie de nuevos cambios como las fortalezas con IA, un nuevo recuento de jugadores y un nuevo mapa en Al Mazrah.

Como era de esperar, también hay un montón de nuevas armas de Modern Warfare 2 para probar, pero también tendremos acceso a toda una serie de nuevos vehículos en Warzone 2.

Si has jugado a Ground War en Modern Warfare 2, es probable que muchos de ellos te resulten familiares. No obstante, para que no te pierdas ninguno, te traemos una lista completa de vehículos de Warzone 2 según la publicación del blog de Activision.

Igualmente, si el depósito se vacía te contamos cómo repostar gasolina en Warzone 2.

Por supuesto, actualizaremos esta noticia tras el lanzamiento con más información.

Todos los vehículos de Warzone 2

ATV: Ágil triplaza con poca protección.

UTV: Todoterreno ligero de cuatro plazas.

Hatchback: Vehículo civil de cuatro puertas sin ninguna protección importante.

SUV (Estándar): Vehículo civil 4×4 todoterreno con un chasis cuadrado.

GMC Hummer EV: Supercamión totalmente eléctrico diseñado para todoterreno.

Camión de carga: Vehículo industrial de gran tamaño con una plataforma plana.

Light Helo: Helicóptero ligero bimotor para desplazamientos rápidos y apoyo en combate.

Helicóptero pesado: helicóptero de búsqueda y rescate fuertemente blindado.

RHIB: embarcación táctica maniobrable diseñada para las Fuerzas Especiales.

Patrullero blindado: Vehículo acuático reforzado con ametralladoras de calibre 50.

Explicación de las gasolineras de Warzone 2

Para mantener los vehículos en movimiento, tendrás que encontrar las gasolineras de Warzone 2 repartidas por Al Masrah.

Según Activision, todos los vehículos (incluido el EV) consumirán combustible con el tiempo y una vez que se agote, se acabará. Puedes repostar de las siguientes maneras:

Gasolineras : Puedes reparar tus vehículos, incluidos los neumáticos que se hayan dañado, conduciendo a una gasolinera de Warzone 2.

: Puedes reparar tus vehículos, incluidos los neumáticos que se hayan dañado, conduciendo a una gasolinera de Warzone 2. Bidones de gasolina: Puedes encontrar latas de gasolina por todo el mapa que añaden un trozo de gasolina al depósito de tu vehículo.

Finalmente, también podremos reparar los neumáticos, pero nos dejarán expuestos a los ataques de los enemigos.