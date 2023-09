Cómo jugar a CSGO tras el lanzamiento de Counter-Strike 2

Si quieres jugar a CSGO tras el lanzamiento de Counter Strike 2 te contamos paso a paso cómo podemos volver al juego clásico.

Tras una larguísima espera, Counter Strike 2 por fin ha salido de forma oficial. La llegada al motor gráfico de Source 2 ha tardado mucho en llegar, sobre todo, después de que los rumores empezasen a circular desde hace años.

No obstante, que esté disponible el acceso a CS2 no significa que no podamos volver a jugar a CSGO. Por suerte, Valve siempre ha sido bastante permisivo con la comunidad para volver a las versiones anteriores de CSGO, y no ha cambiado para nada con la llegada de CS2.

Esto es todo lo que tienes que saber para jugar a CSGO tras la salida de CS2.

Valve

Guía para jugar a CSGO tras la salida de Counter Strike 2

Acceder a CSGO tras el cambio a CS2 es muy sencillo y solo tenemos que seguir los siguientes pasos:

Vamos a la biblioteca de Steam y hacemos clic con el botón derecho en Counter Strike 2 Aquí vamos a “Propiedades” en el menú Seleccionamos la pestaña “Beta” En el menú de “Participación de Beta”, seleccionamos la opción de “csgo_demo_viewer – 1.38.7.9” Una vez seleccionado, Steam auto descargará esta versión de CSGO Una vez descargado, al hacer clic para jugar a CS2, Steam nos dará las opciones entre CS2 o CSGO. Seleccionamos CSGO ¡Y ya está! Ya podemos jugar como en los viejos tiempos

En cuanto a cuánto tiempo Valve mantendrá esta versión de CSGO descargable, se desconoce por ahora, sin embargo, ahora mismo es la única manera de acceder a CSGO.

En el caso de que Valve cambiase alguno de los pasos o lo desactivase actualizaríamos la noticia por lo que estad atentos. Os mantendremos informados con cualquier modificación en el proceso.