Cómo ver los FPS en CS2: Comando FPS en Counter Strike 2

CS2 ya está disponible para todo el mundo y si quieres saber cómo ver los FPS mientras juegas te traemos el comando para que juegues tranquilo a Counter Strike 2.

Después de más de una década CSGO ha pasado a una mejor vida tras que saliese el esperadísimo Counter Strike 2. El icónico shooter ha sufrido una actualización profunda con un nuevo motor gráfico que puede verse en los mapas, la visibilidad y las skins de las armas. Asimismo, tenemos una gran cantidad de mejoras en el juego en general para adaptarse a los nuevos tiempos.

Después de unos meses interminables, CS2 ya es accesible para todos los jugadores. Por ello, parece meterte de lleno en la acción, lo más probable es que quieras saber a cuántos FPS estás en partida.

Por ello, te traemos el comando para enseñar los FPS en CS2 mientras jugamos.

Cómo ver los FPS en CS2

Para comprobar los FPS en CS2 lo único que tendremos que hacer es seguir estos pasos:

Pulsamos la tecla “~” (alt gr + 4) para abrir la consola del juego. En el cuadrado que se ha abierto deberemos de escribir “cl_showfps 1” y a continuación darle a enter. Al hacerlo, automáticamente se activará el contador de los FPS en el juego que lo veremos en el lado izquierdo de la pantalla. En el caso de que lo quieras esconder solo tendremos que escribir “cl_showfps 0”.

Gráfico de red en CS2

Otra opción es usar el comando net graph, pero desafortunadamente en CS2 no funciona igual en CSGO por lo que no nos mostrará la información de los FPS. No obstante, sí que os mostrará nuestra conexión al servidor con una nueva imagen en la parte superior derecha para saber si nos estamos quedando atrás.

Para ello, deberemos de hacer lo siguiente:

Pulsamos la tecla “~” (alt gr + 4) para abrir la consola del juego. Escribimos “cq_netgraph 1” y pulsamos enter.

En CS2 casi todos los comandos de la consola son los mismos que en CS:GO. Esto significa que los jugadores veteranos podrán seguir haciendo lo de siempre.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber hasta el momento sobre cómo ver los FPS en CS2.