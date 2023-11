¿Deberías saltarle la campaña en Diablo 4 Temporada 2?

La temporada 2 de Diablo 4 incluye nuevo contenido para jugar, pero ¿deberías volver a jugar la campaña o saltártela cuando llegues a la nueva temporada?

La temporada 2 de Diablo 4 te permite saltarte la campaña de la historia principal si ya la has completado en una partida anterior. Si no es así, tendrás que hacerlo primero antes de poder saltar al contenido final del juego, y apreciar plenamente algunas de las nuevas misiones de temporada. Si ya has completado la campaña, puede que la decisión de saltártela o no te resulte difícil. Al fin y al cabo, la campaña es ligeramente diferente para cada clase de personaje y algunos jugadores la consideran la mejor y más divertida forma de llegar al final del juego.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, otros no quieren dedicar todo ese tiempo a jugar las mismas misiones una y otra vez, y puede que simplemente quieran saltarse el contenido estacional más reciente del juego. Esto también tiene mucho sentido. Así que aquí tienes los pros y los contras de hacer ambas cosas. Ya que no hay una respuesta correcta a si deberías saltarte la campaña de la temporada 2 de Diablo 4.

Todo depende de ti y de tus preferencias como jugador.

Blizzard

¿Deberías saltarte la campaña en Diablo 4 Temporada 2?

Las temporadas te dan la opción de volver a jugar a Diablo 4 con una nueva clase de personaje. Pero con todas las ventajas y recompensas del juego de temporada, que también se extiende a la campaña. Si disfrutas de la historia y quieres volver a verla desde una nueva perspectiva, un viaje por temporadas es la mejor forma de hacerlo. Podrás disfrutar de los Poderes de Vampiro y de un equipo desbloqueable que no estaba disponible en tu misión anterior.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Al igual que en tu primera partida, al final de la campaña estarás preparado para el final del juego y podrás centrar tu atención en la misión vampírica, ampliando tus aventuras en Santuario. La campaña sigue siendo una forma estupenda de subir de nivel a tu personaje y obtener recompensas. Pero no es la única forma de despellejar a un demonio.

Si decides saltarte la campaña, tu Renombre, mapa y caballo se desbloquearán al instante, y el juego te lanzará directamente al contenido de temporada. También empezarás en una nueva ubicación, iniciando la misión de vampiro con una escena y listo para la aventura.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Empezarás con un personaje nuevo que tendrás que construir hasta el nivel 50 antes de que las cosas empiecen a ponerse realmente jugosas y desbloquees el contenido de final del juego. Por supuesto, puedes participar en misiones secundarias y en la historia de vampiros para ayudarte a conseguirlo. El sistema de progresión de la temporada también te ayudará a llegar más rápido que la primera vez.

Así que en realidad sólo depende de lo que prefieras hacer: volver a jugar la campaña y subir de nivel de esa forma, o saltártela y explorar el mundo haciendo otras tareas. No olvides que puedes empezar a aprobar la campaña, pero puedes saltártela en cualquier momento cuando te parezca que has subido lo suficiente de nivel. Cuando lo hagas, todo lo que hayas jugado antes se desbloqueará al instante. Sin embargo, ten en cuenta que las misiones secundarias, los eventos y los PNJ siempre se reinician cuando comienzas un nuevo viaje. Tanto si te saltas la campaña como si no.

El artículo continúa después del anuncio.