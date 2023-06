Endgame de Diablo 4: todo el contenido explicado

Diablo 4 no termina una vez que has superado la historia principal, de hecho, la verdadera esencia del juego no ha hecho más que empezar. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el contenido del endgame de Diablo 4.

Una vez que hayas derrotado a Lilith en Diablo 4, hay una gran cantidad de diversión en el final del juego y muchos más demonios que matar. Aunque hay DLC en camino, el juego base está repleto de eventos de endgame que te ayudarán a convertir a tu personaje en un portador de muerte superpoderoso.

Desde el Tablero de Parangón, los eventos de la Era Infernal, las Mazmorras, el Árbol de los Susurros y mucho más, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el final del juego de Diablo 4 una vez que rueden los créditos y ciertas figuras demoníacas caigan ante tu poder.

Mazmorras de Pesadilla y poderes Legendarios

Diablo 4 presenta cuatro dificultades iniciales (a las que se añadirán más posteriormente) que se denominan Niveles de Mundo. El Nivel de Mundo 1 es la dificultad Normal y la más fácil del juego, el Nivel de Mundo 2 es Veterano, el 3 es Pesadilla y el cuarto es Tormento. Los jugadores no podrán acceder a Pesadilla/Nivel de Mundo 3 hasta que alcancen el nivel 50, y una vez que lo hagan, también tendrán que completar una Mazmorra de Pesadilla para demostrar que su personaje está preparado para el aumento de dificultad. En este punto, el jugador se acercará al final de la historia o puede que ya lo haya hecho.

Las Mazmorras de Pesadilla sirven de puerta de entrada al siguiente Nivel Mundial. Naturalmente, los Niveles Mundiales más altos no sólo aumentan la dificultad de los enemigos, sino también la calidad del botín y la cantidad de XP encontrada, con objetos cada vez más raros y poderosos que es más probable que caigan de monstruos muertos o se encuentren en alijos. En el nivel de mundo 3 caerán más objetos sagrados, mientras que en el nivel de mundo 4 aumentará la probabilidad de encontrar objetos ancestrales y legendarios. Ahora es cuando el equipo empieza a ser realmente emocionante.

Los objetos legendarios contendrán poderes legendarios, que no sólo pueden acumularse si encuentras más del mismo tipo de poder en varios objetos equipados, sino que los poderes pueden extraerse y añadirse a un objeto diferente. Esto da a los jugadores muchas más opciones para adaptar su build y su estilo de juego, ya sea apilando poderes o aprovechando otros diferentes añadiéndolos al botín que equipen.

Mareas Infernales, la estrella del endgame en Diablo 4

Los eventos de Mareas Infernales pueden ocurrir aleatoriamente en el Nivel 3 del Mundo y más allá, y darán a los jugadores la oportunidad de conseguir mucha experiencia y objetos interesantes. Son similares a las Grietas de anteriores juegos de Diablo, pero tienen lugar en el mapa existente. Cuando se produzcan, el cielo se volverá rojo y lloverá sangre del cielo. Los jugadores tendrán entonces la oportunidad de matar a los monstruos que aparezcan en estos eventos Infernales para conseguir objetos conocidos como Cenizas.

Las cenizas son una moneda independiente que los jugadores pueden obtener participando en los eventos de la Marea Infernal y que les permite abrir los distintos alijos de la Marea Infernal que aparecerán en el campo de batalla. Si el jugador tiene suficientes Cenizas, puede abrir el cajón y saquear las recompensas de su interior, pero cuidado, los monstruos le perseguirán acaloradamente. Los jugadores que mueran en los eventos de la Marcha Infernal perderán la mitad de sus Cenizas al reaparecer, algo que obligará a los jugadores a pensar tácticamente y creará una dinámica de riesgo frente a recompensa en las Mareas Infernales.

Los jefes legendarios, como el Carnicero y otros, también pueden aparecer durante los eventos de la Marea Infernal. Dado que el Carnicero es un personaje que apareció en el Diablo original y de nuevo en Diablo 3, será interesante ver si aparece algún otro jefe legendario en los eventos de Mareas Infernales.

Árbol de los Susurros

No hay que confundirlas con las mazmorras estándar a las que entras jugando en dificultad Mundo Nivel 3 o Pesadilla, las Mazmorras de Pesadilla son eventos especiales en los que los jugadores pueden usar Sigilos de Pesadilla para desbloquear un portal a una mazmorra específica, en algún lugar de Santuario, y entrar para enfrentarse a una versión deformada y doblemente dura de esa misma mazmorra. Cada Sigilo también ofrecerá ciertos modificadores de juego que agitarán y modificarán la zona, añadiendo estipulaciones únicas a los enemigos y al entorno.

Los Sigilos se pueden desbloquear completando contratos de Susurros de los Muertos (cacerías de monstruos) y completando Mazmorras de Pesadilla se desbloquean Sigilos nuevos y más poderosos. Los Sigilos también pueden utilizarse como materiales de artesanía y modificarse en Sigilos diferentes que pueden ser más interesantes para cada jugador. Esto permite a cada persona adaptar aún más su experiencia, persiguiendo monstruos y botín que se adapten a su estilo de juego y preferencias.

Tableros de Parangón (nivelación endgame de Diablo 4 y sistema Leyenda)

Los Tableros de Parangón son un sistema de subida de nivel endgame que se desbloquea para todos los personajes cuando alcanzan el nivel 50, ofreciendo mucha más variedad de builds que el árbol de habilidades estándar. La idea es que cada personaje tenga más opciones a la hora de gastar los puntos de subida de nivel, permitiendo a los jugadores construir su personaje a su manera y llevarlo por un camino de construcción específico.

Los puntos se pueden gastar desbloqueando diferentes nodos y cada uno de ellos ofrece un determinado beneficio que puede ser escogido por los jugadores, que también pueden ignorar otros. El coste de los nodos aumenta cuanto más poderoso se vuelve cada personaje y algunos nodos se etiquetarán como Raros, ofreciendo mejoras más valiosas que son específicas de cada clase.

Habrá múltiples Tableros de Parangón que los jugadores podrán subir de nivel y cada tablero incluirá al menos un nodo Legendario, que ofrece una mejora más significativa. Esto está pensado para motivar a los jugadores a completar tantos como puedan para llevar al máximo su personaje, antes de pasar a otro.