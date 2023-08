Jugadores de Diablo 4 decepcionados con el multijugador “más solitario” hasta la fecha

La falta de funciones multijugador online básicas está haciendo que los jugadores de Diablo 4 se sientan aislados. Creen que el juego es “solitario” y tienen problemas para seguir participando.

La emoción de completar misiones y conquistar juegos junto a amigos y nuevos conocidos es una sensación inexplicable. Armoniza las comunidades de jugadores y une a la gente. La mecánica de juego y la configuración de Diablo 4 animan a los usuarios a reunirse y acabar con enjambres de demonios.

Aunque ese sería el caso si no fuera por la miríada de omisiones multijugador, según los jugadores de Diablo 4. Esbozado por muchos de la base de jugadores, el título de RPG parece carecer de algunos de los elementos básicos del multijugador, lo que lleva a los jugadores a citar Diablo 4 como un juego que pasa por alto aspectos sociales cruciales.

Aunque el juego no es un MMO, utiliza un modelo de mundo compartido perpetuamente online, similar al de juegos como Destiny. Eso significa que, aunque a menudo verás a otros jugadores, están ocupados en sus asuntos individuales, algo que hace que, al cabo de un rato, sólo parezcan decorados.

Diablo 4 carece de características sociales multijugador esenciales

“¿Alguien más tiene la sensación de que éste es el juego multijugador más solitario de la historia?”, se preguntaba un desanimado jugador de Diablo 4 que cree que Blizzard necesita incorporar algunos elementos fáciles de añadir para mejorar la funcionalidad social, y multijugador, del juego.

“Sé que ya se ha mencionado antes, pero empiezo a darme cuenta cada vez más de lo solitario que es este juego. Realmente no puedes interactuar mucho con otros jugadores para hacer amigos de forma natural en el juego, nadie habla mucho porque el chat es horrible, la ausencia de la función LFG significa que no puedo meterme en un grupo con otros fácilmente cuando mis amigos no están conectados como podía hacer en D3 para al menos tener gente cerca. Los eventos mundiales fuera de jefes o legiones son básicamente ciudades fantasma en las que de vez en cuando veo a otra persona”, dijeron.

El usuario también añadió que les “cuesta mantener el interés en contenidos que tengo que repasar una y otra vez en solitario” y que les llama la atención que “se pasen por alto estos aspectos sociales”.

Cabe señalar que los desarrolladores están escuchando a la comunidad al 100%. Ya han anunciado que se mejorará a los Hechiceros y se han introducido cambios en los Goblins del Tesoro y en el Carnicero. Sin embargo, parece que tendrán que hacer más si quieren mantener a muchos jugadores de D4 y evitar que abandonen como hizo Asmongold.