Los Goblins del Tesoro y el Carnicero de Diablo 4 reciben cambios muy solicitados

Después de semanas de memes sobre cómo los Goblins del Tesoro soltaban objetos mediocres, los desarrolladores de Diablo 4 han anunciado que ahora soltarán al menos un objeto Legendario el 100% de las veces.

Los Goblins del Tesoro son criaturas rápidas y ágiles en Diablo 4 a las que los jugadores tienen que perseguir y matar para conseguir lo que debería ser un botín que merezca la pena.

Recientemente, se han hecho muchas bromas sobre la inflación que afecta a los Goblins del Tesoro. Parece que Blizzard ha escuchado los gritos de los fans y va a cambiar tanto la tasa de caída de los Goblins como la de los Carniceros Legendarios al 100%.

Cambios en el Carnicero y el Goblin del Tesoro de Diablo 4

En un reciente directo de Campfire Chat de los desarrolladores de Diablo 4, los jugadores tomaron nota de varios cambios de equilibrio y mecánicas que se están preparando para el próximo parche 1.1.1.

Junto a estos cambios, se ha anunciado que perseguir a un Goblin del Tesoro rabioso ya no resultará tan vacío. Ahora soltarán al menos un objeto Legendario una vez derrotados.

En cuanto al Carnicero, puede aparecer aleatoriamente en las mazmorras y es una auténtica bestia. La sensación de ser apaleado y no obtener las recompensas que los fans consideraban necesarias era un gran inconveniente para la lucha.

En una reciente publicación de Reddit, varios fans comentaron los cambios en la posibilidad de obtener el 100% de Legendarios que llegarán al parche 1.1.1 de Diablo 4.

Un comentario dice: “Hermano, me apareció un duende del tesoro durante un combate contra un jefe del mundo y no soltó nada. Me alegro de que se mejore”.

Mientras que otro afirmaba: “Tanto énfasis en los objetos legendarios en stream, la mayoría de las veces prefiero querer un buen amarillo y elegir el aspecto. EDIT: NVM Soy estúpido”.

Una vez que los jugadores alcancen el nivel 15, los Goblins del Tesoro empezarán a soltar botín Legendario cuando los maten. Por otro lado, podrás empezar a recibir un Legendario del Carnicero una vez conquistado a nivel 35.