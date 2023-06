Jugadores de Diablo 4, desesperados por poder guardar las builds de sus personajes

La creación de clases en Diablo 4 es un gran tema de conversación en la comunidad. Los jugadores del nuevo RPG de Blizzard creen que la creación de builds podría actualizarse para hacerla más eficiente.

Al igual que con todos los juegos de la franquicia, los jugadores de Diablo 4 ya se han divertido un montón creando builds OP. Desde liderar ejércitos de nigromantes muertos vivientes hasta masacrar enemigos como un brutal bárbaro, hay muchas formas distintas de acercarse a esta aventura de acción y saqueo.

Sin embargo, a algunos jugadores les resulta complicado jugar con las builds. Diablo 4 no permite guardar builds ni crear plantillas. Esto no solo se ve como un gran inconveniente, sino que los fans del juego incluso afirman que “lleva mucho tiempo” y “castiga demasiado cambiar de build fácilmente”.

Las builds de Diablo 4 deben poder guardarse

El usuario de Reddit KainLTD ha lanzado una sencilla petición a Blizzard Entertainment: “Por favor, dejadnos guardar builds”. Han explicado con todo lujo de detalles lo perjudicial que es que los jugadores no puedan hacerlo ya.

“Soy nivel 80 y quiero probar algunas builds, pero lleva mucho tiempo y, por lo tanto, parece demasiado castigado cambiar de build fácilmente”. Y continuaron: “La ausencia de esta función añade una enorme capa de frustración y, por lo tanto, deja de ser divertido cuando tienes que dedicar tiempo a hacer clic en iconos en lugar de matar demonios”.

Como ha sido el caso con muchas peticiones de la comunidad últimamente, los jugadores de Diablo 4 estuvieron fervientemente de acuerdo con la sugerencia de la OP.

“Si me devolvieran todos los puntos Paragon podría esperar a todo lo demás. Pero hacer clic durante 5 minutos seguidos es una puta mierda”, comentaba un jugador, mientras que otro respondía: “Sí, me apetece mucho experimentar, pero sólo de pensar en tener que rehacer toda mi construcción cuando no funciona, se me quitan las ganas. Necesitamos una función de plantilla que nos permita guardar y cambiar fácilmente el Paragón y los puntos de habilidad.”

El usuario de Reddit ha pedido que le den un “upvote” a la publicación para darle visibilidad, y con 6.000 “upvotes” y subiendo, hay muchas posibilidades de que llame la atención de Blizzard.