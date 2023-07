Los jugadores de EA FC 24 consternados por la ausencia de modo Carrera online

La comunidad de EA FC 24 ha mostrado su disconformidad con el hecho de que no exista funcionalidad online en el Modo Carrera del título.

Es una nueva era para EA Sports y EA Sports FC, algo más que el nuevo título de la serie. Los creadores han dado a conocer los detalles de una serie de nuevas características que no estaban presentes en los anteriores juegos de FIFA, como PlayStyles.

Pero una característica solicitada por los fans que no estaba presente en la serie FIFA no llegará a EA FC 24, ya que el equipo ha confirmado que el juego de este año no incluirá una versión online del Modo Carrera.

Es una medida que ha molestado a muchos miembros de la comunidad, que tienen la esperanza de que pueda añadirse en el futuro.

EA Sports

La comunidad de EA Sports FC reacciona ante la ausencia de modo Carrera online

Aunque EA confirmó un montón de nuevas características que se implementarán en EA Sports FC 24, una cosa que no estará en el título es un modo Carrera online.

Un desarrollador de EA FC 24 confirmó que el modo Carrera online no estará disponible, pero es una función que el equipo estudiará para el futuro.

La posibilidad de tomar el control de un equipo y enfrentarse a otros jugadores de FC no estará disponible este año, pero parece que muchos miembros de la comunidad quieren que se añada esta función en un futuro título, basándose en la reacción de las redes sociales.

Además de la ausencia de funciones online para futuros futbolistas o entrenadores, EA Sports FC tampoco incluirá un Modo Carrera femenino. El equipo de desarrollo de EA FC indicó que no había suficientes equipos de clubes para contar con un mercado de fichajes “activo” y una cierta masa crítica de jugadores y clubes.