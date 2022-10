Amouranth regresa a Twitch: “estoy feliz de ser libre”

Dos días después de revelar el abuso sufrido a manos de su esposo, Kaitlyn “Amouranth” Siragusa volvió a Twitch asegurando a toda su comunidad que está a salvo, sobre todo, ahora que está buscando asesoría legal la streamer se siete “feliz” por ser “libre”.

Advertencia: algunos de los siguientes detalles descritos pueden ser angustiantes.

El 15 de octubre Amouranth hizo un streaming donde hablaba de su matrimonio y cómo su esposo presuntamente había abusado de ella. En los mensajes de texto que mostró se vio a la pareja lanzando insultos e incluso la streamer alegó que su marido había amenazado con matar a sus perros.

La relación se había ocultado en streaming debido a que, desde la perspectiva de us marido, habría impactado en su “modelo de negocio”.

Desde que hizo su último streaming, Amouranth se había quedado en silencio. Diversos compañeros de la plataforma intentaron hablar con ella, pero no fue hasta el 17 de octubre cuando su equipo dio una actualización sobre el bienestar de la streamer. Poco tiempo después, Amouranth inició directo contando su situación actual.

“Creo que cuando se escuchó a sí mismo en esa llamada, realmente se dio cuenta lo imbécil que es”, explicaba Amouranth. “Es como si nunca se hubiera dado cuenta”.

“A partir de hoy tengo acceso a mis cuentas y finanzas nuevamente. No está aquí [conmigo], está buscando ayuda. Yo estoy buscando asesoría legal y emocional”.

Inicialmente, una de las principales preocupaciones era la situación financiera de Amouranth debido a que su marido era el que tenía el control de sus cuentas en ese momento. Afortunadamente, ahora parece que ya no tiene acceso y es la propia streamer la que tiene todo el poder sobre ellas.

“Esto es la razón por la que no he estado”, explicó. “Simplemente he estado lidiando con todo. Muchas visitas de personas aleatorias y llamadas de la policía. Muy divertido”.

No obstante, la streamer afirma que la situación “está tranquila” y se siente positiva sobre su futuro.

“Estoy feliz de ser libre. Me alegro de que los perros estén bien”.

Respecto a su futuro ahora que su marido y la manipulación de este se ha expuesto, Amouranth empezó a bromear diciendo que no ve el momento por “usar ropa” en los siguientes streaming.

“No sé qué voy a hacer a continuación. Con suerte, muchos más streamings de animalitos. Me llevará un tiempo procesarlo. No sé cuándo o si volveré con un horario. Al menos por ahora creo que me lo voy a tomar con calma”.

Si estás sufriendo abuso doméstico, por favor, no dudes en buscar ayuda.