Cierran el canal de un Youtuber por culpa de un troll

El ataque selectivo de un troll ha provocado que la plataforma haya cerrado el canal de un YouTuber sin que éste haya tenido la culpa.

La política de derechos de autor de YouTube pretende proteger la propiedad intelectual, pero parece que la plataforma ha dejado un resquicio para que los trolls lo utilicen indebidamente. Por el momento, no protege adecuadamente contra las reclamaciones fraudulentas, o eso parece.

Esto significa que cualquiera que se haga pasar por el propietario de los derechos de autor puede declarar cierta propiedad como suya, sin pruebas suficientes.

El YouTuber Jay Kay lo descubrió por las malas después de recibir tres sanciones por derechos de autor, lo que provocó el cierre de su canal.

Por si fuera poco, Jay Kay es miembro de “Lostwave“. Una comunidad que pretende acreditar las canciones que están disponibles, pero que aún no han sido nombradas ni reivindicadas por ningún artista en particular.

La comunidad espera que, al llamar la atención sobre estas canciones, el artista pueda dar la cara.

Sin embargo, Jay Kay ha afirmado que no fue el único canal de “Lostwave” que recibió falsos ceses por derechos de autor. Tuiteó: “No he sido el único, pero hasta ahora he sido el único eliminado”.

Las políticas de moderación de contenidos de las plataformas tecnológicas pueden utilizarse a veces en beneficio de trolls innovadores, y, como desgraciadamente descubrió Jay Kay en YouTube, los procesos automatizados no siempre están preparados para proteger a los creadores de contenidos.

Es una pena que ocurra esto justo cuando Youtube quiere dar más oportunidades a los creadores de contenido más pequeños. Pero sin buenas medidas contra estos problemas de derechos de autor, muchos podrían sufrir lo mismo que este youtuber.