Rubius sufre al ver desaparecer algunos de sus vídeos más importantes

Uno de los creadores de contenido más famosos a nivel mundial, Rubius, denuncia la desaparición de algunos de sus vídeos, que podría haber borrado la empresa que ha estado monetizándolos.

El tema del copyright es uno de los más delicados en las plataformas de subida de contenido, ya sea Twitch o, en el caso que nos ocupa, YouTube. Sí, puedes usar canciones para acompañar a tus vídeos, pero siempre se recomienda que sean sin copy para que no tengas que sufrir demasiados dolores de cabeza.

Si pones canciones con copyright en tus vídeos y estos acaban monetizándose, lo más posible es que tú no puedas ver mucho dinero de ello, sino que este pase a la empresa o firma que es poseedora de la canción o canciones que hayas usado.

Eso es lo que le pasó a Rubius con algunos de sus vídeos, si bien eso no ha sido un problema para él. El problema es que la misma empresa que ha estado ganando dinero por él acaba de borrar alguno de los vídeos más importantes para el Rubius.

Rubius denuncia la desaparición de algunos de los vídeos más importantes para él

En un breve hilo de Twitter, Rubius cuenta cómo el pasado 1 de junio le borraban 15 de los vídeos más destacados de su canal. “15 vídeos a los que tenía muchísimo cariño”, comenta.

“Son videos que llevan monetizando los de BMG durante AÑOS y por los que no he visto un duro, y después de forrarse, ahora van y los borran para siempre”, explica el creador de contenido, que deja muy claro en un segundo tweet que el dinero le da igual: “Me la sudan los ingresos, siempre he preferido usar canciones con Copy para hacer un video mas especial, aunque después lo monetizáran otros. Pero monetizarlo durante años rascando hasta el ultimo centavo para después borrar parte de mi historia me parece rastrero.”

Vídeos con hasta 45.000.000 visitas han desaparecido de un plumazo por decisión de la discográfica BMG. Algunos vídeos que tienen casi una década han sido borrados, lo que ha supuesto un duro golpe para Rubius.

“Esto de borrar parte de mi vida me parece lamentable y triste”, concluye el creador, mencionando a la cuenta de Twitter de BMG.