Cómo hacer el test de personalidad viral Ktestone en TikTok

Hay un nuevo test de personalidad de Ktestone que ha estado arrasando en TikTok y se ha hecho completamente viral. Te contamos todo lo que necesitas saber sobre él.

Aunque TikTok existe desde hace varios años, no ha sido hasta los últimos años cuando se ha hecho un hueco importantísimo dentro de las redes sociales. Se ha convertido en un elemento clave del día a día de muchos usuarios de internet que acuden a la plataforma en busca de todo tipo de contenidos.

Y es que TikTok ofrece un catálogo inmenso con vídeos virales, historias y trucos bastante útiles para nuestro día a día. No obstante, los que siempre arrasan son los tests de personalidad.

Algunos de ellos han arrasado en TikTok y no han parado de conseguir me gusta y visualizaciones. La gran mayoría de ellos provienen del sitio web Ktestone, y es que ahora hay otro que está empezando a volverse tendencia: el test de personalidad.

Cómo hacer el test de personalidad de Ktestone

Al igual que otros tests y pruebas de Ktestone que hemos tenido en TikTok, realizar el test de personalidad es bastante sencillo.

Solo tenemos que ir a la web de Ktestone, buscar el test y empezar a responder a las preguntas. Si respondemos con sinceridad y no con lo que crees que te dará el mejor resultado, obtendrás la personalidad con la que mejor encajas.

Hay 12 preguntas en total, cada una con dos respuestas a elegir, así que podremos terminarlo en un abrir y cerrar de ojos.

Los pasos a seguir son los siguientes:

Vamos a Ktestone Seleccionamos el test de personalidad Respondemos a las 12 preguntas con sinceridad Una vez tenemos la repuesta solo tenemos que compartirlo en TikTok y otras redes sociales.

En total hay 16 resultados diferentes que podemos obtener con el test, desde “el alma vieja preocupada” hasta “risueño”.

Por supuesto, puede que sientas que tienes una personalidad diferente a la que te da el test, así que no te preocupes demasiado si crees que tu respuesta no encaja. Al fin y al cabo, no es más que un test de TikTok.