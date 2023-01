Cómo hacer el test viral del Soldado, poeta o rey en TikTok

El test de ‘soldado, poeta o rey’ es la última moda en llegar a TikTok, ya que miles de usuarios se están volviendo virales compartiendo sus resultados. Así es como puedes hacerlo.

La gente en la aplicación de redes sociales se ha vuelto loca con el último cuestionario popular, que determina si eres un soldado, un poeta o un rey.

Los TikTokers han obtenido millones de visitas al compartir sus resultados en videos cortos, así como sus reacciones a la personalidad que les dieron.

El hashtag de la prueba ha acumulado la friolera de 81,8 millones de visitas hasta el momento, y muchos se preguntan cómo pueden hacerlo. Aquí hay una explicación sobre cómo puedes hacer este test.

Cómo hacer el test de ‘soldado, poeta o rey’ de Tiktok

La prueba de soldado, poeta o rey se puede realizar en el sitio web de Uquiz. Está inspirada en la canción de folk rock de The Oh Hello del mismo nombre.

Debes comenzar ingresando tu nombre y luego hacer clic en “Iniciar quiz”.

Una vez hecho esto, serás redirigido a la siguiente página donde deberás responder 20 preguntas utilizando las tres opciones de respuesta.

Encontrarás preguntas como “¿Qué es el deber?”, “¿Qué es un pecado?”, “¿Cómo se siente la ira?”, “¿Quién te enseñó sobre la culpa?” y muchas más. Pueden ser bastante oscuras, pero para muchas personas, eso es lo que hace que el cuestionario sea atractivo.

Es posible que las respuestas no siempre sean claras, pero simplemente debes elegir la opción que más se alinee con tu personalidad.

Una vez que hayas terminado de responder las preguntas, se te proporcionarán tus resultados.

Esta no es la primera vez que una prueba de Uquiz se populariza en TikTok. Anteriormente, el cuestionario de ‘sentimientos humanos’ del sitio web se volvió viral y se convirtió en una de las pruebas de personalidad más populares de la aplicación.