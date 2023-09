El Pingüino de HBO Max: Reparto, argumento, tráiler y más

Colin Farrell retoma su papel de El Pingüino de HBO, el spin-off de The Batman. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre la próxima serie antes de su debut.

Las calles de Ciudad Gótica están inundadas de crimen y el Pingüino de Colin Farrell quiere hacerse con el control. Antes de que Matt Reeves lleve Batman 2 a la gran pantalla, los fans de la versión de Robert Pattinson del héroe murciélago no tendrán que esperar demasiado para disfrutar de otro éxito de DC.

El personaje de Collin Farrell, Oswald Cobblepot, tendrá su propia serie en HBO Max, ya que The Batman establece su propio universo compartido lejos del DCEU.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Así que preparaos para otro descenso a los bajos fondos de Ciudad Gótica. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre esta próxima producción de HBO Max.

El Pingüino de HBO Max: ¿Hay una fecha de estreno?

De momento no hay fecha oficial para el estreno de El Pingüino. Y con las recientes huelgas, la producción se ha retrasado.

Las recientes huelgas de la WGA y la SAG-AFTRA, que retrasarán la producción de la serie, han dejado en la sombra cualquier plan de fecha de estreno, según informa Variety.

Si quieres verla y estás en Estados Unidos, necesitarás una suscripción a HBO Max. Es probable que esté disponible para los suscritos a Sky en el Reino Unido, aunque aún no se ha confirmado.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El Pingüino de HBO Max: ¿Quién estará en ella?

Por el momento, sabemos con certeza que Colin Farrell retomará el papel principal. Obviamente, dado que la serie se centrará principalmente en el Pingüino, ¿qué sería de ella sin la estrella en persona?

Más allá de eso, los detalles del reparto se mantienen en secreto, aunque ya tenemos algunos nombres. Tras ser mencionado en The Batman, ahora se pone cara al nombre de Salvatore Maroni, ya que Clancy Brown ha sido elegido para el papel.

Además, Cristin Milioti interpretará a Sofia Falcone, un importante personaje de los cómics, responsable en última instancia de la caída de Oswald Cobblepot, al que conocemos como El Pingüino.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Otras estrellas prolíficas como Michael Kelly, de House of Cards, y Shohreh Aghdashloo, de The Expanse, también aparecerán en la serie, aunque no está claro el alcance de sus papeles.

Un anuncio sorprendente fue que Mark Strong, de las películas de Kingsman, aparecerá como Carmine Falcone. Falcone fue interpretado por John Turturro en Batman, y finalmente fue asesinado por el Acertijo, por lo que el casting de Strong ha llevado a muchos fans a especular que podría aparecer en una escena retrospectiva.

También cabe destacar que Strong ya ha interpretado a un personaje de DC en el pasado, apareciendo como el Dr. Sivana en Shazam! del DCEU.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Warner Bros. Pictures

Por supuesto, muchos nos preguntamos si aparecerá el Bruce Wayne de Robert Pattinson. Se ha rumoreado que podría hacer un cameo en la serie, pero aún no hay nada confirmado.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

El Pingüino de HBO Max: ¿De qué tratará?

Aún no se han desvelado detalles de la trama de El Pingüino, pero sabemos que la serie se situará al menos una semana después de la conclusión de The Batman.

El Pingüino “empieza una semana después de que termine la película The Batman. Así que Ciudad Gótica está todavía un poco sumergida“, dijo Farrell a Extra.

“Leí el primer guión para el primer episodio, y se abre con los pies chapoteando en el agua en la oficina de Falcone”.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Hablando con Collider, también reveló que ha “leído el primer episodio, que es tan sabroso y tan inusual como el personaje estaba en la página y lo que Matt Reeves tipo de imaginado cuando estaba pensando en esta iteración de la bang-up de Oz.“

Warner Bros. Pictures

La serie durará probablemente “seis u ocho horas“, según Farrell. Aunque Reeves está ocupado preparando la secuela de Batman, Farrell ha asegurado a los fans que “Matt Reeves está en ello. Y seguro que Matt está al borde del TOC cuando se trata de su enfoque y de intentar hacer algo nuevo y original y con sentimiento y estética y todas esas cosas buenas“.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Además de esto, parece que la serie también estará directamente vinculada a The Batman 2 y al gran universo de Matt Reeves. Al hablar con Collider, Reeves reveló que El Pingüino no será sólo una serie independiente.

“En realidad hay todo un pequeño tejido de cosas que queremos hacer, la forma en que estamos haciendo con [el] Pingüino y cómo eso vuelve a… cómo eso conducirá a la secuela, y lo que esa secuela va a ser“.

Reeves añadió que “también tenemos planeadas otras cosas. […] El BatVerso de lo que estamos haciendo me tiene muy, muy emocionado, y me apasiona. Así que estoy emocionado“.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Craig Zobel (The Mare of Easttown) dirigirá los dos primeros episodios.

El Pingüino de HBO Max: ¿Existe un tráiler?

El primer tráiler de El Pingüino se estrenó el 12 de abril de 2023 y mostraba una mezcla de planos entre bastidores y secuencias acabadas.

En el tráiler, vemos a Oswald Cobblepot reunirse con varios mafiosos nuevos que se presentarán en esta serie, entre ellos la Sofia Falcone de Cristin Milioti. La serie se centrará en el ascenso del Pingüino tras los acontecimientos de Batman y en cómo acabará convirtiéndose en el mayor capo de Ciudad Gótica.

Actualizaremos este artículo cuando sepamos más.

El artículo continúa después del anuncio.