Temporada 2 de House of the Dragon: Estreno, elenco, argumento y más

Acá está todo lo que sabemos sobre la temporada 2 de House of the Dragon, incluyendo cualquier actualización de la fecha de lanzamiento, elenco, detalles de la trama, y más.

La Casa del Dragón, conocida como “House of the Dragon” en inglés, producida por HBO, regresa con una segunda temporada después de haber tenido una acogida increíble tanto entre los fans de Juego de Tronos como entre el nuevo público, ganándose de nuevo el respeto que su predecesora perdió con su cuestionable última temporada.

La precuela, basada en la obra de George R.R. Martin, Fuego y Sangre, narra la historia de la Casa Targaryen, 172 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen y la muerte del Rey Loco. La primera temporada se centra en la guerra civil de los Targaryen, conocida como la ‘Danza de los Dragones’.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Cada episodio de La Casa del Dragón tiene una media de 29 millones de espectadores y la serie ha recibido grandes elogios tanto de la crítica como del público. Si te estás preguntando cuándo llegará la segunda temporada.

Aquí tienes todo lo que sabemos, desde la fecha de estreno hasta el tráiler, el reparto, la trama y otros detalles.

Spoilers de La Casa del Dragón a continuación, leer con cuidado…

¿Habrá una temporada 2 de House of the Dragon?

La Casa del Dragón regresa para la segunda temporada.

No es ninguna sorpresa que esta serie vuelva para una segunda temporada después de que el estreno de la misma se convirtiera en el mayor lanzamiento de la historia de HBO.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

La serie ha atraído una “demanda sin precedentes” en Europa y casi 10 millones de espectadores en Estados Unidos.

El primer episodio también ocupó el primer puesto como el estreno más visto en cable premium y streaming en 2022, logrando superar a la cuarta temporada de Stranger Things, su principal competidora.

En un comunicado recogido por Deadline, Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, afirma:

“Estamos más que orgullosos de lo que todo el equipo de House of the Dragon ha logrado con la primera temporada“.

“Nuestro fenomenal reparto y equipo han asumido un enorme reto y han superado todas las expectativas. Ofreciendo una serie que ya se ha establecido como un ‘must-see-TV’“.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

“Un enorme agradecimiento a George [R.R. Martin], Ryan [Condal] y Miguel [Sapochnik] por guiarnos en este viaje. No podríamos estar más emocionados por seguir dando vida a la épica saga de la Casa Targaryen con la segunda temporada.”

¿Hay una fecha de lanzamiento para la temporada 2 de House of the Dragon?

Esta serie se estrenará a “finales de primavera/principios de verano de 2024”.

En declaraciones a Vulture a finales de 2022, el director de contenidos de HBO, Casey Bloys, declaró:

“Estamos empezando a elaborar el plan y, al igual que la última vez, hay muchas incógnitas.”

“No es por ser tímido o reservado, pero no quieres decir que va a estar lista en esta fecha y luego tienes que moverla… no la esperes en 2023“.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

La buena noticia es que el desarrollo de la segunda temporada comenzó en agosto de 2022. Más recientemente, la Lista de Producción de la Alianza de la Industria del Cine y la Televisión confirmó que la producción arrancó el 6 de marzo de 2023 en Reino Unido y España.

Y ahora, podemos confirmar que la serie ha comenzado oficialmente el rodaje de la segunda temporada, con un comunicado de HBO sobre el inicio del rodaje el 11 de abril. Aunque con la huelga del Sindicato de Guionistas de 2023 en marcha, muchas producciones de alto nivel han interrumpido el rodaje. Sin embargo, La Casa del Dragón no se encuentra entre las afectadas.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El rodaje de la segunda temporada sigue según lo previsto, según confirmó George R. R. Martin en un post publicado en su blog el 8 de mayo. “La segunda temporada comenzó a rodarse el 11 de abril y continuará en Londres y Gales. Los guiones de los ocho episodios se terminaron hace meses, mucho antes de que empezara la huelga. Cada episodio ha pasado por cuatro o cinco borradores y numerosas rondas de revisiones para abordar las notas de la HBO, mis notas, preocupaciones sobre el presupuesto, etc“. aseguró Martin.

“Los guionistas han hecho su trabajo; el resto está en manos de los directores, el reparto y el equipo, y por supuesto, de los dragones“. Así pues, la huelga no tendrá aparentemente ninguna repercusión en el estreno previsto para 2024 de la segunda temporada de La casa del dragón.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

La serie tampoco se verá afectada por la huelga de actores SAG-AFTRA. Según Variety, el rodaje puede continuar en el Reino Unido, ya que cuenta con actores de este país que trabajan con contratos de Equity, un sindicato diferente de SAG-AFTRA. Debido a las leyes laborales británicas, los actores de Equity no pueden hacer huelga en solidaridad con SAG-AFTRA.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

El creador de la franquicia, George R.R. Martin, ha confirmado en su blog que la serie sigue rodándose: “Una de las pocas series que sigue rodándose es LA CASA DEL DRAGÓN, como habréis leído. Es cierto. Me han dicho que la segunda temporada está a medio hacer“, explicó.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

“HOTD” se rueda sobre todo en Londres (y un poco en Gales, España y otros lugares), por lo que el rodaje ha continuado.

“Los actores son miembros del sindicato británico Equity, no de SAG-AFTRA, y aunque Equity apoya firmemente a sus primos estadounidenses (tienen prevista una gran manifestación para mostrar ese apoyo), la legislación británica les prohíbe hacer una huelga de solidaridad.” agregó Martin.

“Si se van, no tienen ninguna protección contra el despido por incumplimiento de contrato, ni siquiera contra una demanda. En lo que a mí respecta, mi contrato con HBO se suspendió el 1 de junio. Todavía tengo mucho que hacer, por supuesto. En eso, soy uno de los afortunados“. finalizó.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Actualizaremos este espacio cuando se produzcan nuevos anuncios.

¿Cuál será el elenco de la segunda temporada de La Casa del Dragón?

Este sería el reparto de la Casa del Dragón que podemos esperar que regrese en la segunda temporada es el siguiente:

Matt Smith como el Príncipe Daemon Targaryen

Emma D’Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen

Olivia Cooke como Lady Alicent Hightower

Rhys Ifans como Ser Otto Hightower

Ewan Mitchell como Aemond Targaryen

Tom Glynn-Carney como Aegon II Targaryen

Phia Saban como Helaena Targaryen

Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon

Eve Best como Princesa Rhaenys Targaryen

Fabien Frankel como Ser Criston Cole

Graham McTavish como Ser Harrold Westerling

A pesar de ser las favoritas de los fans, no veremos a Milly Alcock y Emily Carey como las versiones más jóvenes de la princesa Rhaenyra Targaryen y Lady Alicent Hightower, respectivamente, debido a la línea temporal.

Aunque Carey dijo que habían existido “conversaciones” sobre la posibilidad de flashbacks, el creador Ryan Condal dijo a Variety: “Quiero decir, mira, no lo sé. [Todavía no forman parte de la historia que estamos contando. No es algo que estemos haciendo ahora mismo”. Dicho esto, mantiene sus opciones abiertas, lo que significa que podría haber potencial para su regreso en el futuro.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Paddy Considine no volverá como el Rey Viserys I, dada su muerte en el Episodio IX.

Más allá de eso, también podemos esperar algunas nuevas incorporaciones en la segunda temporada. Como informó por primera vez Entertainment Weekly el 24 de abril, cuatro nuevos actores han sido contratados para la próxima tanda de episodios. Son los siguientes:

Simon Russell Beale como Ser Simon Strong

Freddie Fox como Ser Gwayn Hightower

Gayle Rankin como Alys Rivers

Abubakar Salim como Alyn de Hull

Amanda Collin como Jeyne Arryn

Argumento de la segunda temporada de La Casa del Dragón: ¿De qué tratará?

Aunque en el momento de escribir estas líneas no se han dado detalles oficiales sobre la trama de la segunda temporada de La Casa del Dragón, podemos esperar una historia de guerra.

Mientras que Juego de Tronos se centraba en el resurgimiento de los Caminantes Blancos y en la lucha por el Trono de Hierro, La Casa del Dragón se centra en una familia: los Targaryen.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El pasado noviembre, Graham McTavish, que interpreta a Ser Harrold Westerling, adelantó lo que podría ocurrir en este mundo en la segunda temporada:

“Creo que el camino que está tomando lleva a una guerra civil”, dijo a Metro. “La guerra civil es esa gran cosa a la que se entregan los países cuando no tienen a nadie más con quien luchar, parece que les gusta luchar entre ellos sólo para mantener su mano, y esto no es diferente. Han tenido paz durante mucho, mucho tiempo, y de repente están literalmente destruyendo el reino desde dentro, y eso es lo que lo hace tan interesante, así que espero más de eso: más división, más toma de partido”.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Condal también dijo en su entrevista con Variety no esperar grandes saltos en el tiempo, explicando que después de la primera temporada, “la narración se vuelve bastante justa en los ritmos de la serie original ‘Juego de Tronos’.”

¿Existe un tráiler de la segunda temporada?

No, no hay tráiler de la segunda temporada de la Casa del Dragón, al menos hasta ahora, pero podría haber uno a finales de año.

La serie comenzó su producción a principios de abril de 2023, cuando su cuenta oficial de Twitter tuiteó una imagen del Trono de Hierro con el mensaje: “Es hora de volver a Desembarco del Rey. La segunda temporada de #HouseoftheDragon ya está en producción”.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Los fans de esta serie pensaban que la producción detendría su producción debido a la actual huelga de guionistas de la WGA, pero se informó que los guiones de la segunda temporada llevaban terminados “algún tiempo”.

George R.R. Martin explicó que todos los episodios de la segunda temporada habían “pasado por cuatro o cinco borradores y numerosas rondas de revisiones, para abordar las notas de la HBO, mis notas, preocupaciones presupuestarias, etc.” y que “no habrá más revisiones” de ninguno de los guiones.

Como House of the Dragon se estrenará el año que viene y seguirá rodándose ininterrumpidamente, los fans pueden tener esperanzas de ver un tráiler a finales de año.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Esto es todo lo que sabemos sobre la segunda temporada de esta producción de HBO. Actualizaremos esta página si se producen nuevos anuncios.