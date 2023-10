The Last of Us Temporada 2: Todo lo que sabemos hasta ahora

The Last of Us Temporada 2 está oficialmente en marcha, y se están produciendo actualizaciones emocionantes – por lo tanto, aquí está lo que sabemos, de cualquier ventana de lanzamiento, noticias de reparto, la trama, y más.

Lo han hecho. Realmente lo han hecho. HBO no sólo ha producido una adaptación increíble, sino que ya es la principal candidata a mejor serie de 2023, estableciendo un nuevo estándar de prestigio para las películas y series de televisión basadas en videojuegos.

Todas y cada una de las preocupaciones se disiparon en el primer episodio: Pedro Pascal y Bella Ramsey están perfectos como Joel y Ellie, mientras que Neil Druckmann y Craig Mazin consiguieron honrar lo más sagrado del juego y crear algo tan vital para los fans como para los recién llegados.

Tras ese final de infarto, toca esperar para conocer el siguiente capítulo de la historia de Joel y Ellie, así que aquí tienes todo lo que sabemos hasta ahora sobre The Last of Us Temporada 2.

The Last of Us Temporada 2: ¿Hay fecha para el lanzamiento?

La segunda temporada de The Last of Us no llegará hasta 2025, pero podría estar aún más lejos debido a la huelga de guionistas y actores.

Sin embargo, ahora que la huelga de WGA se ha resuelto y SAG-AFTRA están entablando una nueva ronda de conversaciones, las noticias sobre la segunda temporada de TLOU podrían llegar antes de lo que pensamos.

La directora de series dramáticas de HBO, Francesca Orsi, declaró recientemente a Deadline que es “demasiado pronto” para determinar cómo afectará la huelga al calendario de sus series. “Estábamos pensando en The Last Of Us para 2025… pero hay dudas sobre el calendario de la huelga“, dijo.

“Aunque en este momento todo está escrito a lápiz, tengo la esperanza de que podamos llegar a un acuerdo más pronto que tarde. De lo contrario, tendremos que evaluar cuál es el final de la programación de 24, cuáles son las series que se van a entregar para 2025. En este momento, esas series que quiero emitir no estarían necesariamente listas si esta huelga dura de seis a nueve meses. Así que sí, es una gran pregunta para nosotros, pero creo que cruzaremos ese camino cuando lleguemos a él”.

Reparto de la segunda temporada de The Last of Us: ¿Quién participa?

Aunque todavía no se han confirmado algunos papeles, podemos esperar que el reparto de The Last of Us Temporada 2 incluya a:

Bella Ramsey como Ellie

Pedro Pascal como Joel

Gabriel Luna como Tommy

Rutina Wesley como Maria



Durante una aparición en el podcast The Last of Pods, Ramsey dijo: “Estoy muy emocionada. Todavía me parece surrealista que vaya a repetirse.”

Y agregó: “Pero tampoco quiero compararlo con la experiencia de la primera temporada, porque la primera temporada de The Last of Us fue el mejor año de mi vida, y ahora no va a ser lo mismo“.

“Sólo tengo que entrar en ella como, ‘Esta es la segunda temporada. Y me encanta la Temporada 1, pero esta va a ser diferente’. Estoy muy emocionada. Quiero volver a Canadá con Craig Mazin y Pedro [Pascal] por un tiempo. Va a estar muy bien“.

En una nueva entrevista con L’Officiel, Ramsey habló sobre lo que más les emociona de la segunda temporada. “Estoy muy abierta a todo. Estoy deseando ver cómo Craig y Neil adaptan la historia del segundo juego a otra temporada. Lo que más me apetece es luchar más, pero eso es sólo por mí, no por Ellie“, dijo.

La acción se intensifica en la segunda parte, y Mazin es consciente de las exigencias que se impondrán a los actores. “Nuestros actores van a tener que esforzarse aún más“, afirma.

“A medida que envejecen, a medida que pasa el tiempo, ¿qué significa eso para ellos físicamente en sus cuerpos? ¿Cómo se mueven y cómo luchan? ¿Y qué pasa cuando el mundo se vuelve cada vez más físico y peligroso?“.

Nuevos personajes en The Last of Us Temporada 2

Dependiendo de cuánto se abarque de la segunda parte en la próxima temporada, aún quedan algunos papeles por elegir, entre ellos:

Abby

Dina

Jesse

Lev

Yara

Manny

Los fans estaban convencidos de haber visto a Dina en el episodio 6 de la primera temporada, y los directores de la serie casi lo confirmaron, pero no está claro si la misma actriz volverá.

Las especulaciones se centran sobre todo en Abby, y Craig Mazin insinuó recientemente que podría haber sido elegida ya.

El medio The Angeles Times también informó de que Abby ha sido elegida, pero la actriz se mantiene en secreto por ahora. No entraremos en spoilers en esta sección, pero todo lo que podemos decir es lo siguiente: es la antagonista de la segunda parte y probablemente será tan controvertida en la serie como lo fue en el juego.

Neil Druckmann anunció recientemente su llegada a la serie con un póster en el que aparece armada con un martillo.

Shannon Berry, que interpretó a Dot Campbell en The Wilds, ha sido vinculada al papel desde hace unas semanas.

Mazin ha confirmado que no habrá ningún cambio de reparto en la segunda temporada. “No vamos a hacer saltos temporales como en House of the Dragon. Eran saltos de edad muy significativos, y no tenemos eso. Así que no habrá cambios. No en mi guardia“, dijo a Collider.

En declaraciones a Entertainment Weekly, también declaró: “¿Habrá furor? Sí, probablemente. Quiero decir, normalmente lo hay, empezando incluso con el casting. Sabíamos que era la persona adecuada y tuvieron que pasar unos cuantos meses en los que la gente se portó fatal en las redes sociales hasta que vieron lo que nosotros vimos. Esa es, para mí, la cuestión. No trabajamos para contentar a la gente en las redes sociales ni para evitar que se enfaden. Simplemente hacemos lo que creemos que es correcto, y esperamos que la gente nos acompañe y lo disfrute“.

Argumento de la segunda temporada de The Last of Us: ¿De qué tratará?

Antes de entrar en materia, te advertimos: vamos a hablar del argumento de The Last of Us Parte 2, así que espera spoilers importantes en esta sección. Deja de leer ahora si no quieres saberlo.

Naughty Dog

Si la segunda temporada sigue a al juego secuela, la serie saltará cinco años. Joel y Ellie viven juntos en Jackson, pero su relación se desmorona cuando Joel confiesa haber mentido sobre las Luciérnagas en el hospital.

En un día de nieve, Joel y Tommy patrullan y rescatan a una niña de una horda de infectados. Cuando llegan a un puesto avanzado, son emboscados por el grupo de ella, que se revela como parte del Frente de Liberación de Washington.

Esta chica es Abby, la hija del médico de Firefly que Joel asesinó mientras rescataba a Ellie del hospital de Salt Lake City.

Al no regresar a Jackson, Ellie y Dina salen en su busca. Cuando Ellie llega al mismo puesto de avanzada, se ve obligada a ver cómo Abby golpea a Joel hasta la muerte con un palo de golf. Ellie jura vengarse y parte en busca de Abby.

Naughty Dog

En febrero de 2023, Ramsey declaró a GQ que había visitado la sala de guionistas de la segunda temporada. “Fue genial oírles hablar de ideas. He visto bastante gameplays del segundo juego, sólo por curiosidad“, dijo.

“Creo que lo más probable es que [la serie] vuelva a seguir el argumento de los juegos. No creo que haya mucha necesidad de rellenar huecos“.

La estrella dijo que están emocionados por la historia de Ellie y Dina, pero – como el resto de nosotros – están aprensivos acerca de la muerte de Joel en el show.

“Además, la complejidad de su relación con Joel y cómo se vuelve decididamente… más compleja“, dijo Ramsey durante una aparición en el podcast Happy Sad Confused.

“Estoy deseando que llegue, y la violencia que se desata es emocionante en cierto modo. Explorarlo en un entorno seguro sería genial, pero también me pone nerviosa. Sé lo que pasa en el segundo juego, y me pone nerviosa la posibilidad de quedarme sin Pedro durante un tiempo. Eso va a ser muy triste“.

Sabemos que la segunda temporada, como mínimo, empezará a contar la historia de la 2da parte del juego, pero su alcance es considerablemente mayor que el del primer título. Según Mazin, es probable que tengamos varias temporadas.

“La cantidad de historia que queda, que no hemos cubierto, sería más que una temporada de televisión. Así que sí, suponiendo que podamos seguir adelante, la idea sería hacer más de una temporada más“, declaró a Consequence.

En una nueva entrevista con GQ, Druckmann confirmó que la segunda parte se adaptará en varias temporadas. Y Mazin declaró a Deadline: “La serie no terminará con la segunda temporada, a menos que la gente no la vea y nos cancelen“.

Habrá muchos más infectados y un presupuesto mucho mayor. Pero aunque se desvíe ligeramente del material original, como se ha visto con Bill y Frank, Mazin y Druckmann no van a “cambiar nada” de su proceso. “Nuestro proceso funcionó. Trabajamos muy bien juntos“, explican a Deadline.

“Adaptamos dónde queríamos adaptar, cómo queríamos adaptar. Nos mantuvimos cerca del material. A veces nos alejamos de este, pero el proceso funcionó muy bien. Así que no vamos a cambiar ese proceso en absoluto. Vamos a seguir exigiéndonos de todas las maneras posibles.“

“Sin duda, también vamos a impulsar la tecnología que utilizamos. Hemos aprendido mucho, sobre todo en lo que se refiere a los infectados y a la forma de representar mejor las escenas con ellos. Así que vamos a seguir subiendo el listón. Esa es nuestra llamada a las armas“.

Mazin también declaró a Entertainment Weekly que “nunca voy a decir que en la serie van a pasar cosas que pasaron en el juego. Nunca se sabe lo que vamos a hacer.”

“Pero diré que la aventura es el viaje. Hay cosas que chocarán a la gente, cosas que estaban en el juego, cosas que no estaban en el juego, y eso está bien. Siempre que sean intencionadas, que no estén ahí simplemente para escandalizar. No nos interesa crear miedo en las redes sociales. Solo queremos contar la historia como creemos que debe contarse“.

¿Se ha publicado el tráiler de la segunda temporada de The Last of Us?

No, de momento no hay tráiler de la segunda temporada de TLOU, pero puedes hacerte una idea de lo que te espera en el tráiler de presentación de la segunda parte:

Y eso es todo lo que tienes que saber (hasta el momento) de la temporada 2 de The Last of US. Cualquier nueva información te la dejaremos saber de inmediato.