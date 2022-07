Encontrado muerto el autor de Yu-Gi-Oh!, Kazuki Takahashi

Load More

Sea como fuere, es una pérdida que a todos nos duele, no solo a los niños y niñas japoneses. Yu-Gi-Oh! llegó a todos los rincones y su popularidad como juego de cartas ha rivalizado desde siempre con otros que solían ser más famosos, como Magic.

La Policía se encuentra investigando el caso junto a la Guardia Costera. No hay indicios de suicidio y todo apunta a un accidente o algún fallo en el equipo de buceo.

Si bien no hay demasiada información acerca de lo ocurrido, parece que Kazuki Takahashi, de 60 años, se encontraba haciendo buceo. La Guardia Costera de Japón lo encontró el día 6 en la mañana, y consiguieron identificarlo como el autor del manga Yu-Gi-Oh! al día siguiente.

by María Pastoriza