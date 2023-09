Escena post-créditos de Saw X explicada: todo lo que tienes que saber

Saw X marca la décima película de la longeva franquicia de terror, y viene con una escena post-créditos al final. Así que aquí está todo lo que necesitas saber sobre lo que sucede al final.

Saw X es una de las películas de la saga Saw más esperadas de los últimos años. Esto se debe a que la línea de tiempo nos lleva de vuelta a los acontecimientos establecidos después de la primera película, entregando una historia que gira en torno al único John Kramer (Tobin Bell).

Según la sinopsis oficial: “John Kramer viaja a México para someterse a un arriesgado y experimental procedimiento médico con la esperanza de descubrir una cura milagrosa para su cáncer. Aunque termina descubriendo que toda la operación es una estafa para defraudar a los más vulnerables. Armado con un nuevo propósito, el famoso asesino vuelve al trabajo, dándoles una vuelta a los estafadores con su característico estilo.”

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Podemos esperar trampas violentas y derramamiento de sangre. ¿Pero qué hay después de los créditos? Esto es la escena post-créditos, explicada.

Explicación de la escena post-créditos de Saw X

En la escena post-créditos de Saw X, vemos el regreso del Mark Hoffman de Costas Mandylor, que se une al Jigsaw de Kramer para enfrentarse al estafador Henry Kessler (Michael Beach) con una nueva y brutal trampa.

Para refrescar tu memoria, Hoffman fue el antagonista secundario de Saw IV, y el antagonista principal en Saw V, Saw VI y Saw VII. Los fans tenían la sensación de que Hoffman aparecería. Intuían que Hoffman podría aparecer, dado que su voz se insinúa al principio del tráiler de Saw X cuando dice: “De todos los hombres a los que engañar, ¿has elegido a John Kramer?”

Regístrate gratis en Dexerto y recibe Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Le dice esta frase en la escena post-créditos a Henry, el supuesto enfermo de cáncer que le cuenta a Kramer lo del tratamiento “milagroso”. Resulta que estaba en la estafa todo el tiempo. Y Hoffman tiene razón: la última persona a la que querrías engañar es a Kramer.

Cuando comienzan a rodar los créditos, parece que Henry se salió con la suya, pero entonces se pasa a la escena post-créditos. Allí está suspendido en el aire y a punto de ser cortado en rodajas por una trampa dirigida tanto por Hoffman como por Kramer. La máquina presenta una serie de cuchillas de aspecto desagradable que se dirigen hacia su estómago. La escena se funde a negro antes de que veamos lo que le ocurre a Henry, pero suponemos que no es agradable.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Dado que Amanda Young (Shawnee Smith), la otra aprendiz de Kramer, tuvo un papel destacado en Saw X, si Saw XI llegara a producirse, podríamos ver más de Hoffman. Aunque todavía no hay nada seguro, los productores de Saw, Mark Burg y Oren Koules, dijeron recientemente a Dexerto que, si se diera luz verde a la película, el detective sería el protagonista.

“Oren y yo somos supersticiosos, así que no hablamos de otra película hasta que se estrena esta. Pero si esta película se estrena bien, y Lionsgate quiere hacer otra, ahí es exactamente donde vamos con la siguiente“, dijo Burg.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Koules añadió: “Una de las cosas sobre las que hemos leído mucho es que Jigsaw siempre parece ir por delante de todo el mundo. Uno de los trucos que queríamos mostrar en esta película es que lleva mucho tiempo tratando con el detective Hoffman. Así que cuando se ha adelantado a todo el mundo -y sabe cosas que la gente está haciendo- es una pequeña pepita para que los fans se den cuenta de que ha estado hablando con el detective Hoffman mucho antes de lo que le habíamos visto antes.”