Expertos avisan de los peligros contra el trend de TikTok del “sebo de vaca” como skincare

Expertos en salud advierten contra una trend viral de TikTok que hace que los usuarios se unten la cara con sebo de vaca para intentar hidratarla.

Cuando se trata de tendencias en TikTok, no se sabe qué se va a hacer viral en la plataforma, ya sea un nuevo baile o un truco para mantener nuestra cara perfecta todo el día.

Sin embargo, no todos los consejos que se publican son seguros ya que algunos pueden venir de experiencias personales pero no por parte de personal sanitario.

Por ello, los expertos en salud han tenido que salir a advertir sobre el último trend de TikTok que hace que los usuarios se unten la cara con sebo de vaca para tratar el acné e intentar hidratar la piel.

Los expertos anuncian todos los peligros del trend de TikTok del sebo de vaca

En el New York Post, el Dr. Muneeb Shah, dermatólogo certificado, explicó que, aunque el sebo de vaca no sería necesariamente inseguro, no lo usaría en una rutina como la primera opción.

“Hay tantos productos excelentes para el cuidado de la piel, asequibles y ampliamente disponibles, que para mí no tendría sentido arriesgarse con un ingrediente que no sabemos si funciona o no”, explicaba.

Shah también es conocido como Dermdoctor en TikTok y cuenta con 18 millones de seguidores en el momento de escribir esta noticia.

El doctor también habló de los ingredientes del sebo de vaca, entre ellos el ácido oleico. “Se ha demostrado que altera la barrera cutánea y causa más irritación”, explicó.

El Dr. Shah continuó explicando que no lo recomendaría en absoluto, advirtiendo contra su uso por completo.

El hashtag del tren del sebo de vaca en TikTok cuenta con 11 millones de visualizaciones desde su comienzo y cuenda, además, con más de 180 000 millones de visitas a la hora de buscarlo dentro de la plataforma. Unos números de vértigo ante un consejo no tan bueno como indican los expertos del tema.

Por ello, si eres seguidor de este trend debes de tener cuidado con él.