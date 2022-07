Ibai supera a xQc como streamer de Twitch más visto en junio

Load More

Games Done Quick también se ha colado en la clasificación gracias a su evento de verano.

Sin embargo, está por ver si Ibai puede mantener el ritmo en julio. No hay nada de la magnitud de la Velada del Año 2 previsto para Ibai en julio, y xQc podría finalmente volver a subir a la cima de la clasificación.

Pero fuera de eso, Ibai es un streamer español increíblemente popular que principalmente transmite el típico contenido de juegos de gran nombre. Esto incluye Minecraft, League of Legends, Fall Guys y, por supuesto, Just Chatting. Entre el público de habla hispana es famoso, y siempre está entre los 10 primeros puestos del ranking.

by Francisco García