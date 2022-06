Ibai arrasa en número de nuevas suscripciones de Twitch durante La Velada del Año

Load More

Incluso desde antes de que el streaming comenzase el chat del bilbaíno no paraba de mostrar todo el mundo que estaba suscribiéndose a Ibai, y fue algo que no paró en toda la tarde-noche.

No obstante, más allá de la increíble cifra conseguida en número de espectadores, Ibai no paró de recibir suscripciones durante el evento. Al tener a tantísima gente viéndole su equipo decidió poner el modo suscriptores para intentar controlar de algún modo el chat. Es decir, si querías comentar algo deberías de estar suscrito.

Con 3,5 millones de espectadores viendo la Velada del Año la comunidad hispana sabíamos que sería uno de los mayores eventos vividos dentro de Twitch, y es que no fue para menos.

Ibai Llanos no solo consiguió un récord de espectadores con la Velada del año, sino también rompió las estadísticas de nuevas suscripciones durante el evento.

by Paula González