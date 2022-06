La Velada del Año 2 de Ibai rompe los récords de audiencia en Twitch

Ibai Llanos lo ha hecho una vez más y La Velada del Año 2 ha conseguido un nuevo récord de audiencia en Twitch.

El gran evento de anoche fue La Velada del Año 2. Cinco combates, con actuaciones de por medio, en una noche inolvidable para los muchísimos seguidores de estos creadores de contenido. No solo ha sido un evento espectacular a nivel de realización, invitados, presentadoras y participantes. También lo ha sido en niveles de audiencia.

La Velada del Año 2 ha conseguido romper por completo los récords de Twitch con un número de espectadores sin parangón. Quédate para ver las cifras de este gran acontecimiento.

La Velada se ha llevado el pico de audiencia más alto de Twitch con 3,3 millones de espectadores. Millones de personas completamente paralizadas, aguantando la respiración con cada combate, dejándose llevar por la euforia del momento. Y, por supuesto, creando muchísimos memes, comentarios y haciendo TT cada momento en Twitter.

No es únicamente un pico de espectadores sin igual. Los 2.422.151 espectadores de media también dicen muchísimo de lo que se ha conseguido.

Ibai Llanos estaba destinado a hacer historia en la plataforma de contenido, y no es la primera vez que lo hace. Tampoco será la última. Pero de momento, lo que se ha conseguido esta noche ha dejado a muchos sin palabras.

HISTORIA

Congrats to @IbaiLlanos on setting a new Twitch record with a peak of over 3.3M concurrent views during today’s boxing and entertainment event, La Velada del Año II. pic.twitter.com/5WUKrz0FkF

— Twitch (@Twitch) June 25, 2022