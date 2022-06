La velada del año 2 de Ibai: ganadores, horarios, artistas confirmados y más

Load More

A pesar de que el resto de participantes van a documentar sus entrenamientos y proceso, Jagger ha decidido dejar el proceso en privado . Es decir, no sabremos nada de su preparación hasta el esperado día.

Por su parte, Jagger es otro participante de la primera edición que repite en la velada del año 2 . No hay que olvidar que su combate del año pasado, aunque no fue el evento principal, sí que fue el combate más icónico. Es por ello, por lo que su presencia era muy esparada.

Por supuesto, una noticia así revolucionó las redes y la comunidad quedó impactada con tal noticia. Pocos se esperaban al cantante en un evento de este tipo. Asimismo, no ha dudado en mandarle un tuit pullita a su oponente.

Paralelamente, para el Main Event (el evento principal) estaba previsto que Míster Jagger se enfrentase con el reconocido actor Jaime Lorente (Casa de Papel, El Cid). Sin embargo, el miércoles 18 de mayo, se conoció que el actor no podría acudir al evento, y David Bustamante sería el encargado de reemplazar a Lorente. Bustamente es muy conocido en España tras su paso por la primera edición de Operación Triunfo. Desde entonces ha sacado varios discos musicales y ha participado en diversos programas de televisión como Master Chef Celebrity.

Si no has podido ir en persona a Barcelona para verlo en persona puedes verlo de forma totalmente gratuita en el canal de Ibai Llanos en Twitch y que te insertamos a continuación:

La velada del año 2 de boxeo presentada por Ibai Llanos viene cargadita de novedades y para que no te pierdas nada de nada, te traemos los combates, los participantes, fecha y muchos otros detalles que tienes que saber.

by Paula González