Cómo ver el próximo Nintendo Direct: Xenoblade Chronicles 3

Load More

El 22 de junio a las 16:00 (hora peninsular), no te pierdas la presentación #XenobladeChronicles3 Direct, que incluye unos 20 minutos de información sobre este nuevo juego de rol y aventura que llegará próximamente a #NintendoSwitch . 🎥 https://t.co/6vUDOEaF8o pic.twitter.com/Za8DnxHeMn

by María Pastoriza