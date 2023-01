Los 10 tweets con más likes de todo Twitter: Greta Thunberg, Elon Musk y más

Twitter sigue siendo una de las principales plataformas de redes sociales del mundo, con usuarios principales que van desde cuentas de memes famosos hasta celebridades, políticos y más. Aquí están los tweets más populares de Twitter de todos los tiempos y el número de likes.

Twitter es una de las aplicaciones sociales más destacadas en la red en este momento. Con más de 329 millones de usuarios activos, el sitio se ha convertido en una especie de plaza pública para el intercambio de información, discurso y, por supuesto, memes.

Después de que Elon Musk asumió la propiedad de la plataforma, solo ha aumentado el rumor en torno a la aplicación, que ha experimentado algunos cambios importantes a medida que el CEO de Tesla continúa implementando modificaciones en el sitio.

Ahora, a raíz de la disputa entre la activista Greta Thunberg y Andrew Tate, Twitter también ha sido testigo de una nueva adición a sus filas de publicaciones con más “me gusta”. Aquí están los 10 tweets con más me gusta de todos los tiempos.

#10 Twitter, 3,1 millones de likes

Resulta que una de las publicaciones más populares de Twitter proviene directamente de la propia aplicación. En un tuit viral del 4 de octubre de 2021, la aplicación dijo: “Hola, literalmente, a todos”, obteniendo respuestas de McDonald’s e incluso de Adele.

#9 Elon Musk y su tweet con 3,1 millones de likes

El propietario de Twitter recién coronado, Elon Musk, cuenta con dos tweets en el Top 10, con el primero en el noveno lugar. La publicación viral de Musk llamó públicamente a sus críticos y dijo que espera “que incluso mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión”.

#8 Andy Milonakis, 3,4 millones de me gusta

El comediante y streamer de 46 años Andy Milonakis saltó a la lista de los más likeados con su publicación de 2020 que decía: “Felicitaciones a los astronautas que abandonaron la Tierra hoy. Buena elección.”

El tweet de Milonakis hizo referencia al lanzamiento de Crew Dragon Demo-2 de SpaceX, que ocurrió durante el apogeo de la crisis de salud mundial y las protestas tras la muerte de George Floyd. Su tuit se volvió tan viral que incluso se ofreció a venderlo en línea.

#7 Greta Thunberg, 3.5 millones de likes en uno de sus tweets más recientes

La adición más reciente a los tweets más populares de Twitter se produjo después de que la activista Greta Thunberg se vio envuelta en una disputa con la controvertida personalidad de Internet Andrew Tate a finales de 2022.

Desafortunadamente para Tate, incluyó una foto de una caja de pizza de una cadena local de pizzas en una de sus publicaciones. Esto provocó una teoría popular que afirmaba que la caja llevó a la policía a su ubicación en Rumania para arrestarlo bajo sospecha de trata de personas, violación y formación de un grupo de crimen organizado.

(Sin embargo, un portavoz de una agencia legal rumana ha desacreditado este rumor, diciendo sobre la teoría: “Gracioso, pero no”).

Thunberg respondió a las publicaciones de Tate con un comentario mordaz, lo que le valió el séptimo tuit con más me gusta de todos los tiempos: “Esto es lo que sucede cuando no reciclas las cajas de pizza”.

#6 Barack Obama, 3,6 millones de likes

La muerte de la estrella de la NBA, Kobe Bryant, sacudió al mundo después de que él y su hija fallecieron en un accidente de helicóptero en enero de 2020. Entre las miles de publicaciones que conmemoran al profesional del baloncesto y a su hija, el expresidente de EE. UU., Barack Obama, expresó sus sentimientos a Bryant y su familia.

#5 Joe Biden, 3,8 millones de me gusta

Joe Biden asumió su papel como el 46° presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 2021. El líder celebró su victoria con el quinto tuit con más likes de todos los tiempos, escribiendo: “Es un nuevo día en Estados Unidos”. Bueno, él escribió “América”. Pero ya sabemos a qué se refieren los estadounidenses cuando dicen “América”.

#4 Greta Thunberg, 3.9 millones de me gusta

La disputa viral de Thunberg y Tate en Twitter comenzó después de que el ex boxeador de repente apuntó a la joven activista al alardear de las emisiones de sus muchos coches de lujo, e incluso se ofreció a enviarle por correo electrónico las especificaciones de los vehículos.

La respuesta de Thunberg daría inicio a una disputa que finalmente terminó con el arresto de Tate: “Sí, por favor ilumíname. Envíame un correo electrónico a smalld*ckenergy at getalife dot com”. Lo que en español sería algo así como [email protected]

#3 Barack Obama, 4 millones de likes en otro de sus tweets

La publicación viral de Barack Obama se creó en 2017 tras el ataque de Charlottesville el 12 de agosto.

La publicación incluía una fotografía de Obama y un grupo de niños en una guardería, tomada en 2011. Estaba subtitulada con una cita de la autobiografía de Nelson Mandela: “Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión…”

#2 Elon Musk, 4,7 millones de me gusta

En una de las ideas más grandiosas de Musk con respecto a las compras comerciales, el CEO de Tesla consideró comprar Coca-Cola para devolver la marca a su homónimo.

“A comprar Coca-Cola para volver a poner la cocaína”, escribió. La publicación ha obtenido más de cuatro millones de me gusta, pero no es probable que esta idea en particular funcione.

#1 Chadwick Boseman, 7 millones de me gusta

El actor Chadwick Boseman, destacado por interpretar al Rey T’Challa en las películas Black Panther y Vengadores de Marvel, falleció después de una batalla contra el cáncer de colon en agosto de 2020.

El anuncio de su familia sobre su fallecimiento en su cuenta oficial de Twitter obtuvo siete millones de me gusta y sigue siendo la publicación con más me gusta de Twitter hasta el día de hoy.

Y con la preciosa pero triste despedida a Chadwick Boseman termina la lista de tweets con más likes de todo Twitter.