MrBeast insinúa la continuación del vídeo del Juego del Calamar tras el anuncio de la segunda temporada

La estrella de YouTube Jimmy ‘MrBeast’ Donaldson ha bromeado con un segundo vídeo del Juego del Calamar tras la confirmación de Netflix de que se está preparando otra temporada del drama coreano.

El Juego del Calamar sorprendió al mundo el año pasado, convirtiéndose en el programa más famoso emitido en Netflix sólo 12 días después de su estreno. El drama coreano, que enfrenta a 456 concursantes a retos mortales, se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial con la ayuda de las redes sociales.

Al ser tan popular, empezamos a ver a los creadores de YouTube y TikTok publicar sus propias versiones derivadas de la serie. Sin embargo, MrBeast se llevó fácilmente la corona, ya que su recreación del exitoso programa era casi idéntica a la original, e incluso obtuvo el sello de aprobación del creador del Juego del Calamar, Hwang Dong-Hyuk.

Con la confirmación por parte de Netflix de que la segunda temporada de Squid Game está en camino, parece que MrBeast quiere entrar en acción y potencialmente hacer una continuación de su mejor vídeo.

Poco después del gran anuncio de Netflix el 12 de junio, en el que se revelaba que Squid Game había sido renovado oficialmente para una segunda temporada, el popular creador de YouTube pidió amablemente a los creadores del programa que los retos fueran más fáciles de recrear en la vida real.

“¿Podéis hacer que los retos sean más fáciles de hacer IRL esta vez?”, dijo la estrella de YouTube en un tuit.

Can you make the challenges easier to do irl this time haha

Además, con el anuncio del gigante del streaming de que los fans pueden inscribirse para tener la oportunidad de participar en un reality show basado en los juegos dentro del Juego del Calamar, MrBeast mostró un gran interés en participar.

“Dejadme formar parte de uno de los retos, por favor”, tuiteó a Netflix.

Let me be apart of one of the challenges plz 😂

— MrBeast (@MrBeast) June 15, 2022