Los 10 mejores juegos de anime que tienes que probar

Por lo general, los fans del anime y los amantes de los videojuegos sueñen converger en gustos y ¿qué mejor que ver a personajes icónicos de series de animación japonesa y poder controlarlos o disfrutar de sus historias de manera más interactiva? Es por eso que hemos hecho un top 10 de mejores juegos de anime que tienes que probar.

La industria del anime y de los videojuegos son muy importantes en Japón, tanto así que ya forman parte de la cultura del país. Las franquicias transmediáticas suelen abundar, normalmente cada vez que un anime se populariza, se busca atraer nuevas audiencias y expandir historias a través de los juegos.

Pero también puede darse el caso contrario, es decir, videojuegos muy populares que luego son llevados al campo de los videojuegos y exprimir a la licencia. Sea como sea, estos son 10 de los mejores títulos inspirados en anime y manga.

10 juegos de anime que no puedes dejar de jugar

Queremos indicar que no es un top de animes, sino algunos de los mejores, y que no están ordenados aquí de mejor a peor ni viceversa.

Dragon Ball FighterZ

Este título se lanzó en 2018, desarrollado por Arc System Works se basa en la obra maestra de Akira Toriyama. Es uno de los mejores videojuegos de lucha actual. Además, sus gráficos te harán sentir en el anime. Realmente cumple todas las expectativas que todo fan de DBZ tendría.

Attack on Titan 2

El juego lanzado en 2028 y desarrollado por Omega Force pertenece a la popular franquicia de Attack on Titan y es uno de los mejores juegos de esta franquicia. Pertenece al género musou pero con titanes, ¿la mejor parte?: tener la posibilidad de acabar con los gigantes usando tu equipo mientras haces maniobras en todo tu esplendor. Brillante.

Pokémon Amarillo

The Pokémon Company

Pokémon es una franquicia que ha estado presente desde hace casi 30 años y no es de extreñar que sus primeras entregas se hayan convertido en referentes. La versión amarilla fue lanzada para el Game Boy a mitad de los 90s. Tendremos a Pikachu como compañero de aventuras mientras luchamos contra el Team Rocket, capturamos criaturas, subimos de nivel, completamos campeonatos y nos hacemos los mejores. Un RPG clñasico y sin desperdicio.

One Piece: Unlimited World Red

Ganbarion

Los fans de One Piece pueden regocijarse con este juegazo estrenado en 2013 y desarrollado por Ganbarion. Si bien las adaptaciones de este anime a los juegos no ha sido muy relevante, esta entrega es la que destaca, además, es una buena forma de expandir el universo de One Piece. Este título mezcla la acción, la exploración y posee dejes de RPG.

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle

El juego se lanzó en 2013 y se desarrolló por CyberConnect2. Si bien hay un juego clásico de la franquicia lanzado en 1998 y hecho por Capcom, el de CyberConnect2 destaca por saciar la sed que tienen los fans con el fanservice. Este juego abarca todos los arcos del manga y posee escenarios y personajes clásicos. En cuanto a mecánicas, la primera entrega lo hacía mejor, de eso no hay duda. Es un divertido juego de lucha.

Ghost in the Shell

La saga de Ghost in the Shell fue creada por Masamune Shirow y aunque ha tenido varias adaptaciones del anime a los videojuegos, niguna lo ha hecho tan bien como la lanzada en 1997 por Exact en PlayStation 1. Se trata de un shooter en tercera persona. Acá controlamos a Fuchikoma, quien posee varios movimientos que se adaptan muy bien. Sus secuencias de anime narran la historia de manera magistral.

Astro Boy: Omega Factor

Cuando el Game Boy Advance y la Nintendo DS reinaban, habían muchos juegos de anime que querían ser beat ’em ups en 2D. De entre los muchos títulos lanzados (muchos mediocres), uno que resaltó fue Astro Boy: Omega Factor. Y gracias a la vida porque la obra de Osama Tezuka se merece esto y más.

Bleach: Dark Souls

Tal vez la historia de este juego lanzado en 2007 para Nintendo DS no era muy buena, pero a nivel jugable la historia es otra. Treasure se anotó un juegazo de lucha bidimensional en el que las peleas tenían mucha profundidad y además, ahora habían más personajes disponibles, a diferencia de su primera entrega. Un juegazo que no te debes peder si eres fan de esta serie.

Dynasty Warriors: Gundam 3

Elegir un solo juego de Gundam no es tarea fácil… ¡es que son muchos! pero hay un musou en particular que brilla por si mismo. Se trata de Dynasty Warriors: Gundam 3, lanzado en 2010 y desarrollado por Omega Force. Lo que hace que destaque son sus batallas cargas de acción entre mechas gigantescos y si hablamos de referencias, sabemos que los fans perderán la cabeza.

Dragon Ball Z Budokai 3

Finalizamos esta lista con otro juego de Dragon Ball. Desarrollado por Dimps y lanzado en 2004, este título lleva el listón de la franquicia de Akira Toriyama muy alto. Los jugadores de PS2 pudieron disfrutar de un juegazo de lucha maravilloso que al día de hoy no tiene competencia. Su modo historia era extenso y fiel al material original, además, las mecánicas de pelea son casi perfectas.

Y con esto terminamos, sabemos que hay muchísimos juegos que se quedaron afuera, pero es posible que esta lista siga extendiéndose, como dicen por ahí “nunca digas nunca”… ¡Así que presta mucha atención a este y otros artículos de Dexerto ES!

