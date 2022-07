MrBeast revela que su cadena de hamburguesas ha alcanzado un enorme hito de ingresos

El popular YouTuber Jimmy “MrBeast” Donaldson ha revelado el enorme hito de ingresos que su cadena de hamburguesas, MrBeast Burger, ha alcanzado en Estados Unidos.

MrBeast es uno de los creadores más populares de YouTube, y lo ha sido durante muchos años. El joven de 24 años se ha hecho viral en innumerables ocasiones por sus alocados vídeos, que implican desde la emisión de extraños retos para que sus fans participen, hasta el lanzamiento de enormes campañas benéficas como Team Trees y Team Seas.

En diciembre de 2020, Jimmy lanzó uno de sus mayores proyectos hasta la fecha en forma de MrBeast Burger. Empezaron con 300 locales en Estados Unidos, pero desde entonces se han expandido a 1000 locales en Norteamérica y Europa.

El 14 de julio, MrBeast reveló la asombrosa cantidad de dinero que la cadena de hamburguesas ha ganado en Estados Unidos hasta la fecha.

“Beast Burger ha repartido más de 100 millones de dólares en ingresos con restaurantes de todo Estados Unidos”, anunció.

Beast Burger has shared over $100 million in revenue with restaurants across America 🥰 (They keep most the rev from orders they fill for us)

— MrBeast (@MrBeast) July 14, 2022