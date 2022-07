¿Podemos ver los “me gusta” que dan otras cuentas en Instagram?

Load More

Asimismo, hay aplicaciones de terceros que afirmar que nos pueden ayudar a comprobarlo, pero no está tan claro cuán seguras o precisas son. Debido a ello, te decimos que tengas cuidado con ellas.

Con tanta información sobre la actividad de otras personas no todo el mundo era un gran fan de esta función . Por ello, en 2019, Instagram tomó la decisión de eliminándola. Es decir, ya no es tan fácil saber con qué contenido interactúa la gente.

No, ya no podemos ver exactamente lo que les ha gustado a otras personas en Instagram. Anteriormente en la aplicación había una pestaña de “siguiendo” que nos enseñaba lo que le gustaba a otras personas y qué hacían dentro de la aplicación. Ahí podíamos ver los “me gusta” que daban así como en qué publicación de qué cuenta publicaban.

Si alguna vez te has preguntado si es posible ver lo que les ha gustado a nuestros amigos o cuentas que seguimos te traemos toda la información que necesitamos.

by Paula González