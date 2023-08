Qué es la tendencia de TikTok “girl math”: trend explicado

La moda de “girl math” está haciendo furor en TikTok, pero muchos usuarios no saben muy bien en qué consiste. Aquí tienes todo lo que necesitas saber al respecto.

TikTok es el encuentro más popular para una gran variedad de tendencias y retos diferentes, con nuevas tendencias que se hacen virales casi todos los días, y que se apoderan de las Páginas Para Ti de la gente en todo el mundo.

Este verano, numerosas tendencias de chicas han explotado en la plataforma, como la moda viral de la “Cena de chicas”, el fenómeno del “trabajo de chica perezosa” y la popular estética de “chica fresa” de Hailey Bieber.

El artículo continúa después del anuncio.

La última en despegar en TikTok es la moda financiera de las “matemáticas de chicas” o “girl math”. Aunque empezó este mes, el hashtag de la frase ya ha acumulado más de 37,8 millones de visitas en la aplicación. Aquí tienes todo lo que debes saber al respecto.

¿Qué es la tendencia TikTok “matemáticas de chicas” o “girl math”?

La tendencia “girl math” consiste en justificar los hábitos de gasto y creer que ciertas compras son gratis si se gasta el dinero con mucha antelación. Como al principio mucha gente estaba confusa sobre esta tendencia, la creadora de contenidos samjamessssss publicó un vídeo TikTok explicándola.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio.

“Es una lógica esencialmente divertida”, dijo. “Si compras algo con dinero en efectivo, sobre todo si te lo han encontrado en un bolsillo y no sabías que lo tenías, es gratis. Matemáticas de chicas. Si devuelves algo y el dinero se pone en una tarjeta regalo y luego gastas la tarjeta regalo, también gratis. Matemáticas de chicas”.

Después de que su clip se hiciera viral con 3,2 millones de visitas, miles de usuarios han empezado a compartir sus propios vídeos y a explicar cómo utilizan esta “lógica”.

“Todo lo que cueste menos de 5$ es gratis. Todo lo que compro con una tarjeta regalo es gratis. Si compro algo y luego lo devuelvo, he ganado dinero”, escribió la TikToker Kenna en su vídeo. “Si lo pagué con dinero en efectivo, fue gratis, no cuenta. No salió nada de mi cuenta”, dijo la usuaria Sarah LeMoine en su publicación.

El artículo continúa después del anuncio.

Aunque el concepto se ha hecho viral en TikTok, según Elite Daily, la tendencia comenzó en un programa de radio de Nueva Zelanda llamado “Fletch, Vaughan & Hayley”, en el que se discutía el uso de “matemáticas de chicas” para explicar por qué una oyente estaría realmente ganando dinero al gastarse 400 dólares en extensiones de pelo para su boda.