¿Qué significa “mascara” en TikTok? Explicación del nuevo término viral

La palabra “mascara” ha adquirido un significado diferente en TikTok, y esto es todo lo que hay que saber sobre esta palabra viral que está arrasando en las redes sociales.

A medida que internet va evolucionando cada vez aparecen más acrónimos y jergas en las plataformas sociales. Es el caso del acrónimo “FYP” de TikTok que hace referencia a la página “para ti” de la aplicación que es la recomienda contenidos a los usuarios.

Asimismo, en TikTok también han aparecido de vez en cuando otras jergas que toman palabras antiguas y les dan un nuevo significado. La última ha sido “mascara” que comúnmente hace referencia al producto de belleza tradicional de “máscara de pestañas”, un producto de maquillaje destinado a alargar y oscurecer las pestañas. Pero ¿qué significa en TikTok?

¿Qué es el #mascaratrend en TikTok?

Aunque la máscara de pestañas existe desde hace siglos, las redes sociales le están dando un nuevo significado. En TikTok, la palabra “mascara” se refiere a la pareja romántica de alguien, y no al objeto de belleza.

Muchos usuarios utilizan la palabra para describir sus relaciones de una manera indirecta. Es el caso de esta TikToker que dijo: “la única máscara de pestañas que me gustaba de verdad acabó dañándome las pestañas de verdad, así que ahora tengo demasiado miedo de probar nuevas máscaras de pestañas porque no soporto que me las vuelvan a dañar“.

Actualmente, el hashtag #mascaratrend cuenta con 25 millones de publicaciones en el momento de escribir este artículo. Asimismo, muchos han empezado a hacer comparaciones bastante curiosas entre el amor y el maquillaje, e incluso usando chistes para describir sus vidas amorosas.

“Mi máscara de pestañas se metió en otro tubo”, bromeaba una usuaria. “Tuve que dejar mi máscara de pestañas“, decía otra. “Después de un tiempo no me reconocía con ella puesta“.

Otra dijo que “tenía mi máscara de pestañas desde que tenía 14 años. Ahora tengo 24. Es la única máscara de pestañas que he probado, pero sé que no hay nada igual en ningún otro sitio. Incluso he hecho una versión más pequeña porque me gusta mucho“.

Si quieres unirte a la nueva tendencia solo tienes que grabarte hablando sobre tus mascara en TikTok y añadir el hashtag.