Segunda temporada de My Happy Marriage: Todo lo que sabemos hasta ahora

La segunda temporada de My Happy Marriage tiene a los fans en espera, luego de haberse terminado la temporada anterior que contó con 12 episodios fenomenales. ¿Qué podemos esperar de lo que viene? ¡Sigue leyendo!

La primera temporada de My Happy Marriage, también conocida como “Mi Feliz Matrimonio” en español o “Watashi no Shiawase na Kekkon” es una popular serie de anime que contó con mucha fama, igual que Oshi No Ko.

A primera vista, la serie de anime parecía una bonita historia romántica en la que una chica encuentra por fin la felicidad en los brazos de su marido. Sin embargo, es mucho más que eso.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El anime está lleno de conceptos como magia y espíritus, y Miyo Saimori, la protagonista de la serie, lucha por sobrevivir en un mundo lleno de magia sin ninguna habilidad sobrenatural.

En los dos últimos episodios, vemos a Miyo adentrarse en los recuerdos de su madre para obtener algunas respuestas impactantes sobre su linaje Usuba.

Miyo consiguió aclarar quién es en realidad, pero aún queda mucho por desvelar en su historia. Así que no es de extrañar que todos los fans quieran que la serie se renueve por una segunda temporada.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

¿Habrá una segunda temporada de My Happy Marriage?

La segunda temporada de My Happy Marriage ha sido anunciada oficialmente minutos después del estreno del último episodio de la primera temporada.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El anime tiene una puntuación de 8,6 en My Anime List, con unos 37.000 votos. Por lo tanto, es evidente que la primera temporada fue un éxito, y habría sido una locura para el estudio no renovar la serie para una segunda temporada.

Últimamente, los creadores siguen la tendencia de anunciar la próxima temporada después de entregar el episodio final. Y parece que My Happy Marriage ha seguido la misma tendencia.

My Happy Marriage se basa en una novela ligera que, hasta la fecha, ha publicado cuatro volúmenes en Japón. Por lo tanto, es seguro decir que hay suficiente material para que el estudio vuelva con una segunda temporada e incluso, otra.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Aunque la segunda temporada de Mi Feliz Matrimonio se ha confirmado oficialmente, aún no tenemos fecha ni plazo de estreno, pero podrás estar al tanto cuando sepamos más y hagamos una actualización.