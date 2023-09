Top 10 mejores animes que llegan en Otoño 2023

A medida que nos acercamos al otoño de 2023, los fans están listos para ver el nuevo anime que se prepara para la temporada. Aquí tienes una lista de las 10 mejores series de anime que tienes que ver este otoño.

Este verano ha sido una temporada increíble para los fans del anime. Ya sean secuelas como Jujutsu Kaisen Temporada 2 y Bleach TYBW Part o series nuevas como Zom 100 o My Happy Marriage, no faltan series estupendas que se emiten esta temporada.

Por tanto, el otoño de 2023 tendrá mucho que ofrecer. Echando un vistazo a la programación, podemos decir que esta temporada no se quedará atrás en ningún aspecto.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Desde secuelas muy esperadas hasta nuevas incorporaciones al mundo del anime, te traemos una lista de las 10 mejores series de anime para ver en otoño de 2023.

1. Spy X Family 2ª Temporada

Crunchyroll

El principal anime que llegará en otoño de 2023 es la popular serie shonen Spy X Family. La primera temporada se estrenó el año pasado, y cautivó a los espectadores con su intrigante trama y su adorable dinámica familiar. La próxima temporada seguirá a la familia Forger en su empeño por mantener ocultas sus identidades. Los fans también descubrirán más cosas sobre la peculiar familia Desmond. La serie está prevista para el 7 de octubre de 2023.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

2. Dr. Stone: New World Part 2

Otra secuela que tenemos en nuestra lista de los mejores animes que se publicarán en otoño de 2023 es Dr. Stone: New World Parte 2. Senkuu y el Reino de la Ciencia están cerca de descubrir la verdad que se esconde tras la petrificación. Sin embargo, se enfrentan a varios peligros que les impiden descubrir la tecnología que destruyó la civilización moderna hace más de 3000 años. La serie está prevista para el 12 de octubre de 2023.

3. Frieren: Beyond Journey’s End

Se basa en un popular manga de Kanehito Yamada (historia) y Tsukasa Abe (ilustración). El manga ganó el Premio a la Obra Nueva en la 25ª edición de los Premios Culturales Tezuka Osamu en 2021. La historia se sitúa tras la derrota del rey demonio, cuando los cuatro héroes se disuelven y siguen caminos separados. Entre ellos se encuentra Frieren, una elfa con una esperanza de vida mucho mayor que la de los humanos, por lo que ve cómo fallecen sus compañeros. Con una compañera a su lado, Frieren emprende otro viaje para enfrentarse a los remordimientos de su pasado. La serie está prevista para el 29 de septiembre de 2023.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

4. The Apothecary Diaries

The Apothecary Diaries está ambientada en la antigua China, pero la historia dista mucho de otros dramas históricos. Sigue a Maomao, una excéntrica muchacha de 17 años que es secuestrada y obligada a trabajar como sirvienta en el Palacio Imperial. En lugar de resignarse a su destino, Maomao empieza a trabajar en secreto como farmacéutica y llama la atención de Jinshi, un influyente eunuco que reconoce su talento. Se encuentra en la corte interior del emperador, donde resuelve varios misterios médicos. La serie está prevista para el 22 de octubre de 2023.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

5. The Saint’s Magic Power is Omnipotent Temporada 2

Crunchyroll

El otoño de 2023 también tendrá la secuela de la popular serie de anime The Saint’s Magic Power is Omnipotent. Basada en una novela ligera, la serie sigue a Sei Takanashi, que se encuentra en un mundo desconocido que necesita desesperadamente un Santo vivo. Sin ser consciente de sus poderes mágicos, Sei intenta encontrar un propósito en ese mundo desconocido. Poco a poco empieza a despertar sus poderes mientras ayuda a la gente, que pronto empieza a aclamarla como la heroína del reino. De momento, la serie no tiene fecha de estreno ni tráiler oficial.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

6. Ron Kamonohashi: Deranged Detective

La serie se basa en un manga shonen de Akira Amano. La historia se centra en dos detectives, Totomaru Isshiki y Ron Kamonohashi. Totomaru no tiene las habilidades adecuadas para el equipo de investigación del Departamento de Policía Metropolitana, pero eso no le impide intentar ayudar a la gente. Por otro lado, Ron era el detective más prometedor hace cinco años, pero ahora vive una vida de soledad. Es simplemente la cáscara de su antiguo yo, que carece de motivación para seguir trabajando. Sin embargo, Totomaru podría ser la clave para volver a su antigua vocación.

7. A Girl & Her Guard Dog

A Girl & Her Guard Dog es un anime shojo que se estrenará en otoño de 2023. Basada en el manga de Hatsuharu, la historia sigue a Isaku, la hija de un jefe yakuza. Después de que sus padres fallecieran en un accidente de coche cuando ella tenía 5 años, fue acogida por su abuelo yakuza. Isaku sufrió el ostracismo en la escuela debido a sus antecedentes. Cuando por fin está a punto de entrar en un instituto normal y corriente ocultando su identidad, su leal sirviente familiar y dedicado tutor, Keiya, entra en su instituto y jura protegerla. La serie está prevista para el 28 de septiembre de 2023.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

8. Pluto

Pluto es una serie original de Netflix basada en el spin-off de la popular serie de Osamu Tezuka Astro Boy. El spin-off se estrenó para celebrar el 50 aniversario de Tetsuwan Atom de Tezuka, donde el mangaka seinen Naoki Urasawa colaboró con Tezuka productions para crear esta oscura adaptación del arco argumental “El robot más grande de la Tierra” de Atom. La historia sigue al detective robótico de la Europol Gesicht, que es enviado a investigar la trágica muerte del legendario robot suizo Montblanc. La serie está prevista para el 26 de octubre de 2023.

9. Undead Unluck

Undead Unluck es una serie de anime shonen que debutará en otoño de 2023. Basada en el manga de Yoshifumi Tozuka, la historia sigue a Fuuko Izumo, afectada por una “condición” que trae la desgracia a cualquiera que la toque, incluso a sus padres. Por casualidad, conoce a Andy, un inmortal que vuelve a la vida a pesar de sufrir heridas mortales al conocer a Fuuko. Fukko forma equipo con él, pero una misteriosa organización pone en su punto de mira las extrañas habilidades del dúo. La serie está prevista para el 7 de octubre de 2023.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

10. The Kingdoms of Ruin

Basado en un manga de Yoruhashi, The Kingdoms of Ruin está ambientado en un mundo en el que la humanidad ha florecido durante siglos gracias al poder de la magia otorgado por las brujas. Sin embargo, la magia no tiene cabida en el mundo moderno, ya que la tecnología domina el poder de las brujas. El Imperio Redia comienza a dar caza a las brujas para erradicar por completo la magia del mundo. Adonis, un aprendiz de una de estas brujas, presencia su muerte a una edad temprana y jura vengarse de ella.