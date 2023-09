Temporada 2 de Loki: Fecha de estreno, reparto y todo lo que sabemos

Glorioso… Aquí está todo lo que sabemos sobre la segunda temporada de Loki, el regreso del Dios de las Mentiras de Tom Hiddleston al MCU, de su reparto y refrescar un poco lo ocurrido en la primera temporada.

Tom Hiddleston es un regalo que sigue dando, ya que el actor británico regresa para la segunda temporada de Loki.

La primera temporada del spinoff del MCU en Disney+ fue un éxito rotundo y dejó el universo (y el multiverso) abierto a nuevas y emocionantes amenazas.

Para prepararte para el regreso del Dios de las Mentiras, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la segunda temporada de Loki.

¿La temporada 2 de Loki tiene fecha de estreno?

Marvel Studios ha confirmado que la segunda temporada de Loki se estrenará el 5 de octubre de 2023 a las 6 PM PT. Al igual que la primera temporada, los seis episodios se emitirán semanalmente.

Esta fecha de estreno no se ha visto afectada por las recientes huelgas de WGA y SAG-AFTRA, según informa Variety.

También está previsto que sea uno de los espectáculos más caros del MCU, con un presupuesto de 141,3 millones de dólares.

Reparto de la segunda temporada de Loki: ¿Quién está de regreso?

De momento, Disney ha confirmado oficialmente trece personajes y actores principales para la segunda temporada de Loki:

Tom Hiddleston como Loki

Owen Wilson como el Agente Mobius

Sophia Di Martino como Sylvie

Jonathan Majors como Victor Timely/Kang el Conquistador

Ke Huy Quan como Ouroboros

Gugu Mbatha-Raw como Ravonna Lexus Renslayer

Wunmi Mosaku como Cazador B-15

Eugene Cordero como Casey

Tara Strong como Miss Minutos

Neil Ellice como Cazador D-90

Kate Dickie

Rafael Casal

Liz Carr

Como se ve en las fotos del set, Sylvie volverá, pero estará atrapada trabajando para un McDonalds de los años 70.

La serie publicó recientemente un fragmento de un teaser en el que se ve que Loki se enfrentará a Sylvie en un McDonald’s (porque un poco de publicidad no viene mal) y, por la expresión de su cara, no esperaba volver a verle nunca más.

En cuanto al nuevo reparto, el más importante de la segunda temporada es la estrella de Everything Everywhere All at Once, Ke Huy Quan, que interpretará a Ouroboros, de quien se dice que está a cargo de toda la tecnología emitida y desarrollada en la televisión.

Kate Dickie, conocida por películas de terror como La Bruja, también hará su debut en el MCU en un papel desconocido por el momento. Rafael Casal, a quien se puede ver con un mono de prisionero de la TVA en las fotos del set de arriba, también se unirá a la temporada como un personaje sin nombre por ahora. Al igual que Liz Carr, conocida por su aparición en The Witcher de Netflix.

En cuanto al equipo, la anterior showrunner, Kate Herron, se ha marchado para la segunda temporada. “Estoy muy contenta de verla como fan la próxima temporada. Creo que estoy orgullosa de lo que hemos hecho y lo he dado todo“, ha declarado a Deadline.

Los realizadores de The Endless, Justin Benson y Aaron Moorhead, que también dirigieron dos episodios de Moon Knight, han firmado como directores y codirigirán la mayoría de los episodios de la segunda temporada, mientras que los guionistas Michael Waldron y Eric Martin también han regresado.

¿Sabemos cuál es la trama de la segunda temporada de Loki?

De momento sabemos todo lo que nos cuentan los tráilers. Principalmente, que Loki se está “deslizando en el tiempo”, lo que le está causando problemas tanto a él como al multiverso.

Él, Mobius y Sylvie terminan en un viaje a través del tiempo, encontrándose con Kang el Conquistador una vez más. Se han confirmado seis episodios.

En declaraciones a Total Film, Hiddleston dijo: “Al final de la primera temporada, la historia no ha terminado. Creo que eso está muy claro. Loki es casi más inestable y tan turbulento y apasionado y caótico como siempre lo ha sido. Y quizá algo de eso necesite resolución“.

Loki Temporada 2: ¿Qué pasó en la Temporada 1?

En Los Vengadores: Endgame vimos a Loki de la línea temporal de 2012 escapar con el Teseracto, dejando su destino abierto a la interpretación. A pesar de que el Loki original murió a manos de Thanos en Infinity War, el Loki de 2012 ha sido capturado por la Autoridad de Variación Temporal.

Actuando efectivamente como la policía del tiempo del MCU, se aseguran de que el multiverso fluya sin interrupción. Loki no puede volver a las andadas y debe trabajar con la Autoridad de la Variación Temporal para solucionar las interrupciones, lo que lleva al Dios de las Mentiras a encontrarse con variantes inusuales de sí mismo por el camino.

Al final, Loki se cruza con El Que Permanece, una misteriosa figura que puede ver el pasado, el presente y el futuro simultáneamente.

Al romper el tejido del tiempo y el espacio, Loki y Sylvie son capaces de derrotar a El Que Permanece. Sin embargo, el multiverso queda totalmente desgarrado.

¿Hay tráiler de la segunda temporada de Loki?

Sí, se ha publicado un tráiler oficial de la próxima temporada de Loki, que puedes ver a continuación:

De hecho, la segunda temporada de Loki ha tenido el mayor estreno online de un tráiler de una serie de Disney+, con 80 millones de visitas.

El 4 de septiembre de 2023, Marvel Studios publicó otro tráiler antes de la fecha de estreno de la segunda temporada. El vídeo mostraba imágenes de Jonathan Majors como Victor Timely, una variante de Kang el Conquistador que debutó en la escena post-créditos de Ant-Man y la Avispa: Quantumania.

El 23 de septiembre de 2023, Marvel ofreció otro adelanto de la segunda temporada de Loki antes de su fecha de estreno. El vídeo de 30 segundos, titulado “Hands of Time”, mostraba a Ke Huy Quan como Ouroboros contando los minutos que faltan para la catástrofe.

Además de los tráilers, también se han publicado varios carteles, incluido el que se muestra a continuación:

¿Verás la próxima temporada de Loki?