Tfue anuncia entre lágrimas el parón indefinido del streaming: “Me siento atrapado”

El antiguo profesional de Fortnite y popular streamer, Tfue anunció con lágrimas en los ojos que se retira del streaming en un emotivo vídeo tras pasar meses a oscuras.

Turner ‘Tfue’ Tenney es uno de los creadores y jugadores de Fortnite más destacados de toda la historia del mundialmente famoso juego battle royale, además de ser uno de los streaners más seguidos de Twitch.

Aunque Tfue lleva años creando contenido, su popularidad despegó con Fortnite, catapultándolo al estrellato de Internet a finales de 2010.

Sin embargo, los fans se dieron cuenta de que no había estado activo en las redes sociales durante casi dos meses en verano de 2023, y que sus últimas publicaciones en Instagram y directos documentados en Twitch se remontaban a abril.

No pasó mucho tiempo antes de que Tfue volviera a aparecer con una explicación sobre su desaparición en línea y sobre el futuro de su contenido.

instagram: tfue

Tfue llora al admitir que se siente “atrapado” en su carrera de streaming

El 20 de junio, Tfue subió un emotivo vídeo a YouTube titulado simplemente “Adiós”.

En el vídeo de casi 40 minutos de duración, el jugador de Fortnite lloraba mientras recordaba su carrera como profesional de los videojuegos y la creación de contenidos, pero admitía sentirse “atrapado” en su carrera de streaming.

“Sólo necesito ir a vivir mi vida”, explicó. “¿Quién sabe si volveré, tío? Quiero decir, tal vez, quién sabe. Sólo necesito tiempo para alejarme, sólo para ir a vivir mi vida”.

“Solía jugar para escapar de la realidad, y siento que ahora uso la realidad para escapar del trabajo. A veces me siento atrapado, ¿sabes? Es muy duro trabajar seis u ocho horas al día. No tengo tiempo para hacer nada”.

“Necesito tomarme un tiempo libre, ¿sabes? Tengo 25 años y siento que la mayor parte de mi vida la he pasado delante de una pantalla. No me arrepentiría por nada del mundo, pero siento que necesito un descanso. Necesito escapar un poco”.

Por ahora, no está claro cuándo volverá Tfue, o si lo hará… pero sus fans y compañeros creadores le están mostrando su apoyo elija lo que elija.