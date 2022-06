Top 20 streamers con más seguidores en Twitch: actualizado en junio 2022

Load More

Mantendremos actualizada esta entrada, aunque de momento parece bastante difícil que alguien le quite el primer puesto a Ninja. Lo cierto es que ser streamers de Twitch , con tantos seguidores, debe ser toda una aventura.

Otro de los que no podía faltar en la lista es Ibai, el creador de contenido vasco se ha convertido en todo un referente de la comunidad hispanohablante.

Dr Disrespect volvió a la retransmisión en YouTube con números locos, pero no podrá jugar con los streamers mientras estén retransmitiendo debido a los términos de servicio de Twitch.

Guy “Dr Disrespect” Beahm rompió Internet después de ser baneado en junio de 2018 , con influencers y celebridades buscando la razón detrás de la misma. Incluso ahora, ni siquiera el propio doc sabe por qué. Pero debido a esto su cuenta con 4,15 millones de seguidores ha desaparecido y no aparecerá en esta lista a pesar de que lo pondría en el décimo lugar.

Ninja es cómodamente el número uno en términos de seguidores, con más de 14 millones. Terminó su acuerdo exclusivo con Twitch cuando se mudó a Mixer, así que ya no es oficialmente el jefe de Twitch. Tras el cierre de Mixer, seguimos esperando que Ninja anuncie un nuevo acuerdo con una plataforma de streaming, pero sigue siendo el más seguido.

Twitch es una de las plataformas de streaming más utilizadas del mundo, y ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos. En este artículo, podréis ver cuáles son los 20 canales de Twitch con más seguidores, contando únicamente streamers y no compañías.

by Francisco García